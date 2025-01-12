美國原油庫存連7降、杜拜原油突破80美元 法人看上漲動能受限

美國原油庫存連7降，杜拜原油每桶突破80美元，法人看上漲空間有限。（圖擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國原油庫存連7降，帶動國際原油價格穩定攀升，其中，杜拜原油每桶突破80美元、布蘭特原油也每桶也接近80美元，不過，法人認為，市面上成品油庫存大增，壓縮原油價格上漲動能。

上週三美國能源署（EIA）公布截至2025年1月3日止，美國原油庫存較前週減少95.9萬桶，呈現連續7週下降，美國石油協會（API）也公布美國原油庫存減少402萬桶，而分析師預期供應量增加10萬桶。

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法人分析，在川普政府即將重返白宮之前，拜登總統先行阻止美國在沿海水域進行海上石油和天然氣的開發項目，而川普也將在重返白宮後，進一步制裁伊朗，導致原油供應趨緊，另外沙烏地阿拉伯調升銷往亞洲的油價，顯示OPEC+的延長減產以及伊朗和俄羅斯的供給減少，短期內將支撐油價。

法人認為，根據商品期貨交易委員會（CFTC）最新的交易者持倉報告可知，原油淨多頭部分持續增加，各種因素使油價有所支撐，不過，值得留意的是，美國成品油庫存大增，加上美元指數及美債殖利率持續高檔，壓縮原油價格上漲動能。

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