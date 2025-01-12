北京嚴令富士康 不得向其印度廠派遣中國工人和設備

美國科技網站《Rest of World》報導，富士康已停止向其印度的iPhone工廠派遣中國工人，已進駐印度的中國工人也被召回，同時運往印度的iPhone專用生產設備在中國境內被扣留。 （路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國科技網站《Rest of World》10日報導，知情人士透露，iPhone代工大廠富士康（鴻海）已停止向其印度的iPhone工廠派遣中國工人，並改為派遣台灣工人，且已進駐印度的中國工人也被召回。同時，運往印度的iPhone專用生產設備在中國境內被扣留。

知情人士表示，北京當局是富士康暫停派遣中國工人赴印度和設備出口的主因，「目前設備和人力均無法運往印度，而印度缺乏生產這些設備的技術」。

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此事可能影響富士康在印度泰米爾納德邦和卡納塔克邦的工廠營運，進而影響下一代iPhone的生產進度；這2座工廠生產 iPhone，是蘋果公司將生產業務從中國轉移出去的努力一環。

近年來，由於美中地緣政治緊張和中國嚴苛的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情管控，對全球供應鏈造成巨大衝擊，包括富士康在內的多家跨國企業逐漸將部分生產由中國轉移包括印度在內的國家。

蘋果和富士康尚未對此新聞發表評論，中國及印度政府部門亦未作出回應，但此事凸顯出跨國企業試圖將生產從中國轉移到其他國家時所面臨的困難。

富士康在泰米爾納德邦和卡納塔克邦的2家工廠總共僱用了數萬名印度工人，但富士康在印度的生產和管理目前仍依賴中國工人、少數台灣籍員工，以及來自中國的專用設備。

但消息人士稱，最近幾週原定前往印度的中國工人已被告知行程取消，有些已取得簽證與機票的中國員工也被禁止出行。同時，有些已進駐印度的中國工人接到口頭通知，要求在未指定日期前返回中國。

為減少停工對生產的影響，富士康正考慮派遣台灣工人替代中國工人。內部人士表示，富士康已加大中國工廠的iPhone半成品生產和出口力度，確保印度的最終組裝廠能持續生產足夠的iPhone手機。

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