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價格戰殺到見骨 中國廣汽2024淨利雪崩8成

2025/01/11 22:54

中國廣汽集團2024年獲利大暴跌。（路透）中國廣汽集團2024年獲利大暴跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國廣汽集團發布業績預告，2024年歸屬母公司淨利為8億至12億人民幣（以下同，約台幣36億至54億），較前一年度暴跌72.91%至81.94%。

廣汽集團表示，受價格戰、競爭格局劇變等因素影響，汽車銷售下滑。廣汽集團曾於1月初披露，2024年汽車銷售量為200.3萬輛，年減20.04%。

由於市場廝殺慘烈，廣汽集團10日發布業績預告，2024年歸屬母公司淨利為8億至12億元，年減72.91%至81.94%。

中國車市價格戰始於2023年初，歷經2年廝殺，多數車企苦不堪言又不得不加入價格戰。根據中國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹統計，2024年中國國內降價車型達227款，較2023年和2022年分別多了79款和132款，這些車型平均下調價格1.6萬元（約台幣7.2萬），平均降幅8.3%。

這場價格戰壓縮中國汽車產業利潤空間。根據崔東樹測算，2024年前11個月，1輛車的利潤降至1.5萬元（約台幣6.7萬）；同期，中國國內汽車業銷售利潤率僅4.4%，創新低。

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