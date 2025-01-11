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美就業數據太強勁 分析師：開啟Fed升息之門

2025/01/11 22:25

美國強勁的就業數據不僅可能使聯準會暫停降息，甚至考慮升息。（路透）美國強勁的就業數據不僅可能使聯準會暫停降息，甚至考慮升息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國遠優於預期的最新就業報告，意外使市場演變成全面拋售。彭博報導，交易員對這項經濟好消息解讀出，物價壓力可能上升的負面訊息，不僅使貨幣政策進一步放鬆的大門在短期內已關閉，華爾街一些分析師甚至認為，該報告也開啟聯準會（Fed）考慮今年升息之門。

報導說，美國經濟強健、聯準會維持降息政策，以及提倡減稅、鬆綁管制的川普即將重返執政，讓華爾街相信，2025年市場將延續走高格局。然而邁入2025年僅僅10天，該期待就開始落空，10日的市場表現是最清晰的跡象。

美國勞工部當日在公布去年12月新增就業25.6萬人，遠高於經濟學家預期的16萬人，失業率降至4.1%後，道瓊暴跌近700點或跌1.63%，週線收跌1.88%，標普500週線跌近2%，創下聯準會主席鮑爾上月因暗示通膨幽靈尚未消除，進而導致市場震盪以來單週最大跌幅，而美國30年公債殖利率一度漲破5%。

摩根資產管理投資組合經理米絲拉（Priya Misra）說，「過去幾週或許預示了全年的景況：不會一帆風順，而是動盪與混亂。我們面臨的是這樣的投資組合：聯準會按兵不動、高估值（所有資產都反映樂觀情緒與軟著陸）以及政策不確定性」。Miramar Capital資深投資組合經理華瑟曼（Max Wasserman）也說，「聯準會將持續降息的這種預期共識實在太過樂觀」。

除了就業報告外，密西根大學10日公布調查顯示，1月消費者對未來1年的通膨預期從上1月的2.8%上升至3.3%，對長期通膨的預期也上升至3.3%，創2008年以來最高水準。

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