學霸養成術？CNBC曝做家事可養出成績出色的孩子

父母可以培養4到6歲的孩子做家事，包括收拾玩具、整理床鋪、澆花等。圖為情境照。（取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕希望您的孩子能取得更好的成績，擁有健康的社交生活，並且更快樂嗎？答案就是培養孩子做家事。

CNBC報導，根據 2018 年發表在《發展與行為兒科雜誌》上的一項研究，針對在學齡前承擔家事的孩子，無論性別、家庭收入和父母教育程度如何，在3年級時都會獲得更高的數學成績。報告還指出，若與沒有做家事的孩子相比，他們與同齡人的關係更加積極，生活滿意度也更高。

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對此，華頓商學院組織心理學家格蘭特（Adam Grant）最近在LinkedIn 發表文章稱，這些發現表明成功和幸福的預測因素被忽視了，我們不知道這是否為因果關係，或者作家事是否是唯一因素，父母也可能做了其他正確的事情。

但是，父母仍然可以從研究結果得到一些啟發，格蘭特強調，賦予孩子責任可以顯示信任，並培養品格。

其他專家也表達了同樣的觀點，《培養企業家：如何幫助孩子實現夢想》一書的作者比斯諾（Margaret Machol Bisnow） ，採訪70 位撫養過非常成功孩子的父母，她表示，他們最大的遺憾之一就是沒有賦予孩子足夠的責任。

比斯諾說，讓孩子做更多的家事，不僅可以幫助他們變得有責任感，還能教導他們獨立時的有用技能。

據兒童發展研究所建議，4到6歲的孩子可以做許多家事，包括：收拾玩具、整理床鋪、澆花、收拾乾淨的餐具、擦灰塵、餵寵物等等。

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