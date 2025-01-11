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美AI晶片管制1次看！台灣取得無上限、中國1個都拿不到

2025/01/11 20:07

外媒指出，美國新的晶片管制擴至16奈米，AI晶片將分3級列管。（路透）外媒指出，美國新的晶片管制擴至16奈米，AI晶片將分3級列管。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為防止先進技術落入中俄之手，拜登政府即將宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，預計將分3級管制，台灣等少數美國盟友可繼續無限制取得美國晶片；中國、俄羅斯、澳門及敵對國家則完全被封殺。同時，美國商務部已面告台積電董事長魏哲家，技術管制將擴及16奈米製程。

美國新晶片禁令，封殺中國取得先進AI晶片。示意圖。（法新社）美國新晶片禁令，封殺中國取得先進AI晶片。示意圖。（法新社）

綜合《彭博》等外媒報導，拜登政府正在準備對先進AI晶片制定最後一套出口限制。根據新規定，只有美國和18個盟國的公司才能無限購買AI 晶片。中國、俄羅斯、澳門和其他武器禁運國家將面臨AI晶片進口禁令，形同全面封殺。

根據新的出口禁令將世界分為三個等級，每個層級都可以不同層級取得美國開發的先進 AI晶片。

第一級：美國和 18 個盟國（包括台灣、澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、法國、法國圭亞那、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、瑞典和英國），可幾乎不受限制取得美國開發的先進AI晶片。

不過，這些國家的企業雖被允許在二級國家安裝一些AI晶片，但在任何二級國家安裝的容量不能超過 7%，美國公司必須確保至少一半的運算能力留在國內。

第二級：世界上大多數國家（包括東歐、中東、墨西哥和拉丁美洲）將面臨其可採購的運算能力的限制。彭博稱，這些限制包括2025 年至2027 年間約5萬個GPU 的上限，儘管尚不清楚它們指的是哪些GPU。然而，這些國家的個別公司若遵守美國法規，以獲得「經過驗證的最終用戶」狀態，則能夠獲得更高的運算能力。

第三級：中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗、澳門和其他武器禁運國家，面臨幾乎全面禁止從美國進口AI晶片的禁令，形同遭到封殺。

除了限制硬體外，該計劃還限制封閉式AI模型權重（AI model weights）的出口，公司被禁止在第三級國家託管強大的模型，並且必須遵守安全標準才能在第二級國家託管它們，開放模型仍然不受限制。

對於拜登政府即將出爐的新禁令，輝達政府事務的副總裁 Ned Finkle 表示，此舉對增進國安毫無意義。（路透資料照）對於拜登政府即將出爐的新禁令，輝達政府事務的副總裁 Ned Finkle 表示，此舉對增進國安毫無意義。（路透資料照）

對於拜登政府即將出爐的新禁令，引發半導體產業關注。輝達政府事務的副總裁 Ned Finkle 在聲明中表示，極端的國家限制政策將影響世界各國的主流電腦，對於增進國家安全毫無意義，反而會促使世界各國採用替代技術。

半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）也表達了擔憂，呼籲在實施如此大規模的變革之前，進行更多的審議和產業投入。

儘管新政策遭到批評，美國官員仍認為，此政策是利用美國在人工智慧技術領域主導地位的戰略舉措。鑒於美國晶片的性能優於中國同行，這為美國提供一個獨特的機會，制定全球標準並吸引企業和國家進入其技術軌道。

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