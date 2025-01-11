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美新書剖析華為 揭創辦人嗜血「狼性」

2025/01/11 20:14

華為創辦人任正非帶動企業的「狼性」特質。（法新社）華為創辦人任正非帶動企業的「狼性」特質。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》記者竇伊文（Eva Dou）出版個人新書「華為之屋」（House of Huawei），深入探討這家中國科技巨頭的許多爭議，描述華為創辦人任正非帶動企業的「狼性」特質。

竇伊文十多年來在《華盛頓郵報》一直報導各種與華為相關的爭議。她現在根據對員工、政府官員和行業專家的大量採訪，完成358頁的公司傳記。《華為之屋》研究出色，文筆流暢，是一項重量級調查報導。

竇伊文認為，要了解華為，就需要了解任正非本人的意識形態性格。80年前，任正非出生在貧困的農村，在一次飢荒中靠著採集野樹根度過難關。他的父親是一名教師，因觸犯毛澤東的文化大革命遭到批判，被當眾用木棍毆打，並被送往勞改所。

儘管遭受家庭創傷，任正非還是自豪地成為中國一黨制國家的支持者。他在大學學習工程學，並為解放軍製造戰鬥機，這讓他擁有了終生的「軍人風格」。

任正非是一位不願公開露面的企業家，他於1987年創立華為，目前仍擔任首席執行長，他經常鼓勵員工以這些嗜血動物為榜樣。

任正非在一次勵志演講中有一句典型的台詞：「狼真的很強大」；「它們的嗅覺很敏銳，攻擊性很強，不會單獨攻擊，而是成群結隊……當狼想吃羊時，它們總是會想辦法站在正確的一邊」。

竇伊文認為任正非是個有動力、情緒化的人，每當華為面臨挑戰時，他就會陷入深深的焦慮。他對智慧型手機革命的理解很慢，而且曾經是一個可怕的沙文主義者，他宣稱：「女員工喜歡八卦和嘮叨，這破壞了團結」。然而，他也展現從錯誤中學習的非凡能力，並提拔許多有能力的女性主管。

華為字面上的意思是「偉大的中國」，最初是一家銷售進口電話交換機的小企業，但經過任正非密集的研發計劃，逐漸將公司走向利潤豐厚的消費電子領域。

竇伊文在書中指出，華為是一家企業巨頭，是全球最大的電信設備供應商，客戶遍及170個國家。光是在愛爾蘭，它就僱用543名員工，每年為當地經濟貢獻估計8億歐元。

竇的主要關注點是任正非與當權政治者之間的密切關係。自1990年代以來，任正非親自為每一位中國總理提供建議，他曾告訴江澤民，一個沒有自己的國家安全技術的國家「就像一個沒有軍隊的國家」。據當場的與會者稱，「江澤民認為這句話說得很好，並給予了贊同」。

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