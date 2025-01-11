台積電根留台灣 國科會主委吳誠文：只有台灣政府才會真心照顧台灣廠商

國科會主委吳誠文出席南科園慶，感謝工作團隊的努力，為園區營收創下新高。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國家科學及技術委員會主委吳誠文今天在台南表示，台積電會根留台灣，台灣的先進製程產業，在全球舉足輕重，但世界上只有台灣政府才會真心照顧、保護台灣廠商。

南科管理局長鄭秀絨強調會全力配合政府，推動園區開發，以服務廠商。（記者吳俊鋒攝）

去年以破2兆元營收創下歷史新高的南科，今天舉辦園慶活動，吳誠文專程出席揭幕儀式，認為前瞻製程的開發，不僅做出技術，還要能夠量產，各科學園區就是在協助、服務產業，解決問題，他很感謝工作團隊的辛苦奉獻。

請繼續往下閱讀...

吳誠文提到，不只是2奈米，接續的1.4奈米，以及下兩代的1奈米等，都正開發中，台灣會繼續領先全球，政府將全力協助產業，在民主國家陣營韌性供應鏈扮演關鍵角色。

吳誠文宣示，為了國家安全、國家發展，因應產業需求，科學園區將持續開發，但會兼顧生態、文化，以不破壞為前提，與環境並存、與居民共處。

吳誠文指出，將生產結合生態與生活，未來園區的開發，不需與民眾對抗，沒有非自願遷離，人、動物等都可以繼續住得很好。

吳誠文說，未來將建構的是科學生態園區，以國家公園的標準來保護環境，經營出適合居住的環境，連文化也一併保存，與經濟發展不衝突。

吳誠文重申，未來科學園區的推動，也會將當地居民的生活、文化、交通都考慮進來，在發展全世界一流晶圓廠的同時，也要讓裡面的每個人，就像住在國家公園般舒適。

南科管理局長鄭秀絨強調，南科已成為全世界運轉的關鍵園區，未來將持續監測空水污廢等環境數據、重視樹木保育，推動永續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法