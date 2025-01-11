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員工在公司外執勤被性騷擾怎麼辦？勞動部發函解釋

2025/01/11 16:36

員工在公司外執行職務時，被不特定人性騷擾怎麼辦？勞動部正式發函予以解釋。（記者李靚慧攝）員工在公司外執行職務時，被不特定人性騷擾怎麼辦？勞動部正式發函予以解釋。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「性別平等工作法」實施後，在實務運作上，不時發生居服員、房屋仲介、護理師、公車司機，甚至網站小編遭「不特定人」性騷擾的情形，因受僱員工的工作地點並非雇主辦工場域，雇主難以調查、懲處，勞動部經與衛生福利部會商後，正式訂出12大態樣，函示其調查、處罰，依「性騷擾防治法」由警察機關進行，但員工後續的支持、諮商、法律扶助仍由僱主負責。

勞動部官員指出，「性別平等工作法」定義的職場性騷擾，如果受僱者在執行職務時，遭「不特定人」在「公共場所或公眾得出入場所」性騷擾，雇主得知後，依法也應採取立即有效的糾正及補救措施。但實務上常因性騷擾者是「不特定人」（例如顧客），雇主難以對行為人進行調查也無法懲戒，因此，「性別平等工作法」第12條第7項已明訂，上述情境，適用「性騷擾防治法」規定處理。

不過，上述規定自113年3月8日施行以來，地方主管機關處理性騷擾事件發現，因目前勞務給付型態多元，部分員工工作的場所，雖非公共場域，但也不是雇主能支配、管理，若受僱者工作時，遭受不特定人性騷擾，雇主仍難以調查或懲處性騷者。

勞動部官員舉例，有居服員在服務個案的家中遭個案性騷擾、照服機構受僱者遭被照顧者性騷擾、房仲人員帶看房屋時遭顧客性騷擾、汽車業務員在試車的車輛內遭顧客性騷擾，甚至電話客服人員遭進線諮詢者性騷擾、社群網站小編遭受網友留言性騷擾，或是社區或大樓管理員，在管理室遭住戶、來訪者或送貨員性騷擾。

甚至商店、餐廳、百貨公司、戲院、飯店、賣場、銀行等營業場所的受僱者，例如櫃姐、賣場收銀員、銀行員，在執行職務時，遭顧客性騷擾。

勞動部與衛生福利部等主管機關會商後，決定依據「性別平等工作法」第12條第7項規定的意旨，列出12大態樣，若發生性騷擾事件，將依據「性騷擾防治法」的規定，由警察機關進行調查、調解及處罰；若發生的情境不在例示態樣中，仍應依「性別平等工作法」第12條第7項規定的立法意旨及個案事實進行認定。如經調查成立性騷擾，最高可處新臺幣10萬元罰鍰。

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