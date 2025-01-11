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川普將格陵蘭島當「大型房地產」逼交易或動武

2025/01/11 16:33

格陵蘭因其豐富的礦產與石油儲量及戰略地位，一直是美國新總統川普覬覦的「目標」。（路透）格陵蘭因其豐富的礦產與石油儲量及戰略地位，一直是美國新總統川普覬覦的「目標」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國新當選總統川普不僅揚言購買格陵蘭島，甚至不排除動武，他的霸權性格，將格陵蘭島視為「大型房地產交易」。

儘管格陵蘭島的冰蓋平均每小時可能會流失3000萬噸冰，但該島仍然是川普非常想搶佔的一塊地方，儘管專家通常認為應低調行事，但令人非常震驚的是，川普不排除以武力奪取的可能性。

格陵蘭是全球最大的島嶼，也是丹麥王國的一部分，擁有約5.7萬名居民的自治區，事實上，美國早在1951年與丹麥簽署協議，承諾保護格陵蘭免受攻擊。然而在經過74年後，潛在威脅卻是美國。格陵蘭因其豐富的礦產與石油儲量及戰略地位，一直是川普覬覦的「目標」。

格陵蘭島是丹麥的半自治地區，丹麥首相梅特·弗雷德里克森一再告訴川普，「不出售」格陵蘭島。在2019年，當時川普表示「這本質上是一筆大型房地產交易」。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）表示「格陵蘭不想成為美國或丹麥的領土」，更強調未來想走向「獨立」一途。艾格德強調「我們不想成為丹麥人，我們不想成為美國人，我們想成為格陵蘭人」。

艾格德也堅稱，他的房子不會出售，他希望這片擁有6萬人口的領土能夠獨立於丹麥。

川普的兒子小唐納德·川普（Donald Trump jnr）本週乘坐一架印有特朗普圖案的飛機降落在格陵蘭首都努克。他立即與當地人自拍，猛烈抨擊丹麥，並表示格陵蘭島「真的是一個很棒的地方」。

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