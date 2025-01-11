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富士山旁要有Costco了！好市多揭曉3家新分店地點

2025/01/11 15:48

美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局。（路透）美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，日前已宣布將在2025會計年度（2024年9月至2025年8月）開設29家新分店，這意味著好市多全球分店數量將突破900間大關，而好市多最新揭露的開店時程，顯示2025年4月會開設3家分店，其中有1家分店位於日本山梨縣的南阿爾卑斯市，由於該間分店能遠眺富士山，屆時開幕後，消費者就可看到好市多與富士山「同框」的景色。

好市多公布，將在2025年4月開幕的3家分店分別位於：佛羅里達州斯圖爾特（Stuart, FL）、澳洲墨爾本阿迪爾（Ardeer, AU），以及日本山梨縣南阿爾卑斯市（Minami Alps, JP）。

另據日媒報導，南阿爾卑斯市的好市多將是山梨縣縣內首間好市多，座落於高速公路交流道「南阿爾卑斯IC」旁，交通相當方便，根據南阿爾卑斯市市長金丸一元2024年12月的說法，預計將在2025年4月11日開幕。由於該處分店能遠眺富士山，儘管建設工程仍在進行中，南阿爾卑斯市觀光協會已在社群上刊出好市多與富士山「同框」的景色，也有一些日本網友搶先上傳相關照片，預料屆時開幕後，會吸引不少人潮朝聖。

好市多執行長瓦克里斯 （Ron Vachris）2024年12月指出，計畫於2025會計年度開設的29家新分店中，有19家位於美國境內，其他10家位於美國境外。而好市多已在2025會計年度第1季（截至2024年11月24日的3個月）開設了7家新分店，其中4家位於美國境外。

南阿爾卑斯市觀光協會已在社群上刊出好市多與富士山「同框」的景色，預料屆時會吸引不少人潮朝聖。（圖擷取自X平台/info_minamialps）南阿爾卑斯市觀光協會已在社群上刊出好市多與富士山「同框」的景色，預料屆時會吸引不少人潮朝聖。（圖擷取自X平台/info_minamialps）

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