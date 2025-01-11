春節前抓人！中國民族品牌五糧液前老董被逮了

中國知名白酒品牌五糧液前董事長李曙光遭到調查。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節到來，習近平的反腐行動不手軟，中國知名白酒品牌五糧液前董事長李曙光遭到調查。四川省紀委監委10日發布消息，四川省人大經濟委員會前副主任委員李曙光涉嫌慈違紀違法，正在接受四川省紀委監委紀律審查及監察調查。此前，貴州茅台前董事長丁雄軍也遭調查，這波白酒反貪腐調查，被嘲諷中國釀出舌尖上的腐敗味。

中媒財新報導，現年63歲的李曙光是重慶人，2017年3月接任四川省宜賓五糧液集團黨委書記、董事長以及五糧液股份有限公司黨委書記、董事長，直到2022年1月卸任。2023年1月則卸任四川省人大經濟委員會副主任委員。

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報導指出，五糧液是宜賓國資委控股的白酒企業，李曙光上任之初提出五糧液的目標是力爭重新回歸品牌及市值龍頭地位。李在任五年期間，五糧液業績顯著增長，五糧液集團營收從2016年的700億人民幣成長至2021年的1400億人民幣。五糧液2020年10月市值首度突破兆元人民幣大關，成為繼毛貴州茅台之後的第二檔市值上兆人民幣的白酒股。

貴州茅台五年三任董事長遭調查。（資料照）。☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李曙光是五糧液第一位落馬的董事長，此前則是貴州茅台被鎖定。今年1月2日貴州省紀委監委發布消息稱，該省的市場監督管理局黨組書記、局長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受監委的紀律審查和監察調查。丁繼兩任前董事長袁仁國、高衛東因貪腐落馬後，卸任不到一年的丁雄軍也被抓了。

這波白酒反貪行動，不僅震驚中國資本市場，也引發民眾對白酒行業的深思，從酒香淪為腐敗之地。美國之音近日以「五年三任董座遭調查，貴州茅台釀出舌尖上的貪腐味？」，解析中國白酒貪腐情況，市場觀察家說，此事再度凸顯其背後「以酒謀私」或政商間暗藏的龐大利益鏈。

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