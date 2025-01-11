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台積電美國廠4奈米晶片來了！商務部長嗨翻證實「生產品質同台灣廠」

2025/01/11 10:49

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）證實，台積電已在亞利桑那廠開始生產先進的4奈米晶片。（彭博資料照）商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）證實，台積電已在亞利桑那廠開始生產先進的4奈米晶片。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）美國亞利桑那廠傳出好消息，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）證實，台積電已在亞利桑那廠開始生產先進的4奈米晶片，這也是美國拜登政府在推動半導體產業發展的1個重要里程碑。

《路透社》報導，美國商務部去年11月批准了1筆66億美元（約新台幣2185億元）的補助金，用於支持台積電在亞利桑那州鳳凰城的半導體生產計畫。

雷蒙多在接受採訪時表示：「這是美國歷史上第1次，在美國本土、利用美國工人的技術製造出4奈米先進晶片，其良率和品質與台灣相當。」

他再說：「這是1件大事，這在我們的歷史上從未發生過，很多人都說這不可能。」

台積電的發言人拒絕就此事發表評論，並透露該公司將於下週公布財報。

台積電去年4月就宣布將其原本的投資額增加250億美元（8277億元），達到650億美元（約新台幣2.1兆元）。據報導，台積電的亞利桑那州第2座晶圓廠將於2028年啟用，生產全球最先進的2奈米製程技術，還計畫在當地採用其最先進的A16晶片製造技術。

美國國會在2022年通過了一項527億美元（約新台幣1.7兆元）的補助計畫，旨在支持半導體製造與研究。雷蒙多曾表示，商務部為推動台積電擴大在美國的投資付出了不少努力，「這並非自然而然發生的，我們必須積極說服台積電，讓他們願意進一步擴張在美國的計畫。」

根據報導指出，雷蒙多希望到2030年，美國能夠在本土生產全球20%的先進晶片，而在台積電開始亞利桑那州的生產之前，這一數字是0%。

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