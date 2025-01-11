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加州保險市場瀕臨崩潰！洛杉磯野火理賠金將創天價

2025/01/11 10:51

專家認為，這次洛杉磯野火造成的損失，可能會將加州的保險市場，推向崩潰的邊緣。（法新社）專家認為，這次洛杉磯野火造成的損失，可能會將加州的保險市場，推向崩潰的邊緣。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯近期受到野火肆虐，超過5千座建築物遭摧毀、超過15萬居民被迫撤離，保險業成為受創最嚴重的產業之一，根據摩根大通估計，保險理賠金額可能超過200億美元 （約6647億元新台幣），而這金額可能創下史上新高，儘管還需要好幾週的時間，才能確認損失程度為何，不過史丹佛大學氣候與能源高級研究員、野火專家瓦拉（Michael Wara）表示，這場野火造成的損失，可能會將加州的保險市場，推向崩潰的邊緣。

《彭博》報導，加州保險市場危機的癥結點在於氣候變遷，極端天氣條件，如極度乾燥的聖安娜風（Santa Ana winds）和創紀錄的高溫，讓南加州野火災害頻率和規模持續增加，且更加不可控，未來南加州可能會在冬季爆發更多極端火災，這種情況下，保險公司發現，為高風險地區的房屋提供保險已不再符合經濟效益。

野火引發的大量索賠對保險公司造成了沉重打擊，在過去2年內，加州12家最大的住宅保險公司中，有7家縮減了在該州的保險覆蓋範圍。加州最大的財產保險公司「州立農業保險」 （State Farm）去年3月宣布，將不再續保全加州7.2萬份住宅和公寓的保單，其中帕利薩德（Palisades）地區的90272郵政區號尤為嚴重，69%的保單被取消。

為了填補保險市場的空缺，加州政府設立了「FAIR計劃」（FAIR Plan），為那些無法在市場上獲得保險的人提供基礎保障。然而，FAIR計劃的設計初衷並非應對如此大規模的需求激增。隨著越來越多的居民轉向該計劃申請保險，其資金壓力和運營負擔正在不斷加劇。FAIR計畫去年9月公布，其風險暴露為4580億美元 （約15.2兆元新台幣），比上一年增長61%。

瓦拉警告，FAIR計劃缺乏足夠的評估員和人力來處理大量索賠。但更大的問題在於，加州是否有能力支付隨之而來的賠付。

FAIR計劃如今正面臨前所未有的考驗，社區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）是帕利薩德野火中心的高房價社區，這使FAIR計劃在該社區的風險暴露飆升至58.9億美元 （約1957億元新台幣），而在太平洋帕利薩德內的一個郵遞區號保單，在2023年至2024年成長了85%。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候學家斯溫（Daniel Swain）表示，帕利薩德大火有可能成為歷史上最昂貴的火災，不僅限於加州，甚至超越其他地區的紀錄。

不過FAIR計劃表示，已準備好協助其客戶，但現在提供損失估計還為時過早，因為索賠才剛剛開始提交與處理。FAIR計劃強調，其擁有付款機制，包括再保險，以確保所有符合條件的索賠都能獲得支付。

瓦拉預測，此次的野火將進一步推高加州的保險成本。支援大型保險公司的再保險公司可能需支付巨額賠付，這將促使它們在明年提高費率。而許多再保險公司位於海外，不受美國監管，因此其對保險公司收費沒有上限，這可能對消費者造成更大影響。

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