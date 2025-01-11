免簽無用！外國遊客就是不想去中國 外媒揭背後因素一籮筐

儘管中國在2024年祭出多項政策努力吸引外國遊客，但實際成效不彰。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在2024年採取了史無前例的措施，取消了疫情時期大多數的入境限制，並擴大免簽入境的國家，但多項優惠政策似乎沒有收到效果，2024年前3季進入中國的外國遊客總數略低於2300萬人次，僅是疫情前2019年同期的63%，其中僅約一半（1300萬人次）是免簽入境。而且大多數造訪的外國遊客並非來自歐美的西方遊客，而是來自亞洲和較不發達市場的遊客，這也讓外國遊客消費金額不如預期，並非中國當局所期待的狀況。

《彭博》報導，中國當局目前已單方面向38個國家的公民提供免簽入境政策，反觀疫情爆發之前，只有新加坡、日本和汶萊公民可以免簽入境。中國當局也擴大對停留10天或以下的過境旅客，提供免簽證入境的政策，目前適用於54個國家。

請繼續往下閱讀...

儘管大多數的免簽證福利都給了較富裕的歐洲國家，但數據顯示，高消費的美國與西歐旅客對中國旅遊不感興趣。相反的，遊客多來自附近亞洲國家和較不發達的市場，這代表中國透過免簽政策吸引的遊客，並不是願意大筆消費的遊客，這一狀況也體現在消費金額上。

世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）與牛津經濟研究院（Oxford Economics）合作的研究顯示，2019年國際遊客在中國的消費金額達到高峰，達到1320億美元（約4.387兆元新台幣）。然而到了2024年這數字預計僅為980億美元（約3.257兆元新台幣），下降26%。

這背後因素有很多，彭博資訊資深航空分析師巴克斯（Tim Bacchus）表示：「由於武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情、北京的政策和地緣政治，中國旅遊和商業的整體吸引力受損。」

隨著疫情後中國和西方多國爆發一系列貿易衝突，中國與美國及其盟國之間的旅遊聯繫幾乎陷入斷裂，而西方企業因擔憂中國日益複雜的監管環境，還有地緣政治緊張局勢，而不願增加在中國的投資，這也抑制了商務旅行的需求。

限制遊客的另一個實際狀況是缺乏航班，航空分析公司Cirium的數據顯示，2024年往返中國的國際航班運力，才恢復到2019年的74%，而在和中國的跨國航線中，外國航空公司僅恢復了疫情前的58%，中國航空公司則是88%。因歐洲航空公司無法使用俄羅斯領空，導致航程時間延長，燃油成本大幅增加，許多航線因此變得不具經濟效益，多家歐洲航空公司紛紛取消中國航線。

經營帝國旅行社（Imperial Tours）、提供中國各地豪華行程的魯賓（Guy Rubin）表示，現在他的美國客戶比例不到40%，而疫情爆發前，這個比例約為90%。魯賓說：「大家說不受地緣政治的影響，但我們非常清楚這種說法不真實。」帝國旅行社本來只經營中國旅遊業務，現在不得不納入南韓旅遊業務。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項調查顯示，在世界各地，人們對當今中國的看法已經發生變化，對中國經濟影響和軍事實力持正面看法的已開發國家公民越來越少。以日本為例，在日本公民在中國遭遇一系列攻擊事件後，日本遊客變得警惕。而美國和中國之間，在台灣、南海等多個敏感議題上爭端不斷，不僅削弱了商業信心，還對基層層面的文化交流和旅遊產生了抑制作用。這種緊張局勢進一步放大了西方國家對中國的負面印象，從而對旅遊業復甦形成更大的挑戰。

撇開航空運輸和地緣政治因素不談，中國對大多數外國遊客來說，仍然是很不方便的狀況。即使在上海和北京這樣的大城市，英語也不普及；而且中國有自己的行動支付系統，不鼓勵使用現金，而且如果看不懂中文，就很難搞清楚；另外，網路也受到嚴格審查，無法使用Google或Instagram等網站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法