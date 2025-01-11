外媒認證台灣跑在半導體業最前面！爆中國砸錢發展仍落後「這麼久」

近年半導體成為各國積極發展目標。（示意圖，路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年半導體成為各國積極發展目標，外媒指出，現今台灣主導著全球半導體市場，且花了幾十年的時間才發展成各國都無法成功複製的半導體系統，雖然中國近年也在積極發展半導體，不惜砸大錢補貼行業，但外媒指出，因為技術的進步阻礙等原因，仍落後台灣、整個行業多年。

中國近幾年積極發展半導體，實現自給自足目標，促使投資人看好其前進，紛紛買入中國國內科技龍頭企業股票，中芯國際（SMIC）股價自9月中旬以來，迄今此飆升99%。

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《Financial Review》報導，近年半導體成為各國積極發展目標，就有如石油影響了20世紀一樣，半導體現在也在發揮著同樣的作用。

現今台灣主導著全球半導體市場，文章指出，台灣花了幾十年的時間，建立起一個密集的半導體生態系統，所創造出來的效率，是其他國家即使是大規模的補貼，也難以複製的系統。

不過各國政府並未就此放棄，例如中國。為了因應美國的出口管制，中國國內半導體正逐漸積極發展，祭出上千億人民幣的資金，旨在促進半導體行業，填補因獲得西方技術受到限製而留下的空白。

但是全球股票基金Northcape Capital的投資組合經理Theo Maas表示：「中國尚未取得任何先進的技術突破，股市走勢很大程度上是投機性的，並且有關於中國自給自主的消息，他們仍落後台灣至少10年。」

文章指出，儘管中芯國際在汽車行業和其他工業應用中，使用的成熟製程節點方面取得了一定的進步，但在7奈米以下的先進晶片方面仍落後於行業領先者多年。

台積電（2330）在先進晶片生產領域保持領先地位，根據文件顯示，台積電在7奈米以下製程的市占率估計約85%至90%。而隨著中國在南海的侵略行為增多，對台灣安全的擔憂加速了製造地點多元化的努力，例如選擇在日本、美國、德國等設廠。

文章指出，隨著地緣政治緊張局勢重塑歷史供應鏈，半導體格局變得越來越複雜。

近幾年美中關係每況愈下，美國積極阻止中國半導體發展，相繼出台一些制裁政策，例如荷商艾斯摩爾（ASML）製造先進晶片的設備就不得出口給中國。

要知道這種製造設備，是各國推動半導體的重要基石，而該公司對先進光刻設備的壟斷，使其成為中美技術競爭的關鍵棋子。

文章也指出，過去3年台積電購買了200多台ASML機器，可以輕鬆生產比其他公司多30倍的優質半導體晶片。

雖然中國在先進半導體製造設備被管制，但是中國仍積極發展相關替代品，德勤預計，2025年中國的半導體設備自給率將達到35%。

近幾個月來，中美緊張局勢加劇。美國去年12月收緊對人工智慧記憶體晶片和半導體設備的限制，加上將數百家中國科技公司列入其實體名單，標誌著事態的重大升級。

近期台積電更停止向中國出口7奈米以下AI晶片，凸顯了產業供應鏈的連鎖反應。

展望今年，即將上任的川普政府承諾對中國商品額外徵收10%的關稅，加上近期生效的對中國太陽能矽片和多晶矽（太陽能板重要組成部分）徵收50%的新關稅，表明緊張局勢將在今年進一步升級。

也因如此，中國國內企業可能會加速放棄美國技術，文章點出，中芯國際股價的上漲，可能反映出投資者對中國半導體雄心的樂觀態度，但隨著技術、經濟和政治力量的碰撞，整個產業的發展道路仍然不確定。

至於台灣，在先進晶片生產領域的主導地位似乎已經穩固。過去12個月，台積電的股價飆升了88%。

展望未來，半導體產業面臨雙重挑戰，維持技術進步所需的巨額投資，同時應對日益分裂的地緣政治格局，在安全擔憂和產業政策的推動下，半導體供應鏈重組的推動確保了該產業在 2025年及以後仍將保持不斷變化。

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