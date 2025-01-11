新一代處理器賣到缺貨 AMD爽喊：都是英特爾產品太糟了

首次上稿 00:35<br>更新時間 05:56

AMD旗艦處理器Ryzen 7 9800X3D需求超乎預期。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AMD旗艦處理器Ryzen 7 9800X3D持續缺貨引起關注，AMD高管在CES 2025 展會期間的一場小型圓桌會議上表示，都是英特爾糟糕的產品（也稱爲 Arrow Lake），才導致 Ryzen 7 9800X3D 賣這麼好。

請繼續往下閱讀...

科技媒體《Tom’s Hardware》在CES 2025 展會期間，向 AMD 詢問關於 Ryzen 7 9800X3D 持續短缺的問題，包括原因、何時會改善等。

AMD將其歸因於前所未有的需求，並指出英特爾糟糕的產品（也稱為 Arrow Lake），導致Ryzen 7 9800X3D 需求大幅增加，遠遠超出了最初的預測。

AMD 高管 Frank Azor 打趣的說表示，我們知道我們製造了一個很棒的產品，但不知道競爭對手（英特爾）打造一款糟糕的產品，所以需求比我們預測的要高一點。

衆所周知英特爾的 Arrow Lake 在發佈時遊戲性能不佳，儘管該公司已承諾「修復」該問題，但《Tom’s Hardware》最近在多個系統上測試了完整補丁後，發現該補丁沒有多少幫助，並且修復所需的較新 Windows 版本使競爭對手的處理器受益更多，從而使英特爾的 Arrow Lake 競爭地位比發佈時更差。

所有這些都意味着英特爾Arrow Lake 的競爭力遠不如 AMD 預期的，這加劇了AMD Ryzen 7 9800X3D處理器需求的增長，導致交貨時間比正常情況要長。現在需求已經遠遠超過了最初的生產目標，AMD正在加快提高產量。

AMD高管David McAfee 表示，我們一直在提高X3D零件的製造能力，比計劃增加了這麼多，這太瘋狂了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法