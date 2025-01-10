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川普重石化拖累電動車發展？郭智輝點評：一時亂流

2025/01/10 21:53

經濟部長郭智輝今（10）日在經濟部舉行年終記者會。（記者叢昌瑾攝）經濟部長郭智輝今（10）日在經濟部舉行年終記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國準總統川普重視石化產能，各界預期川普2.0強力推動石化產業，預期電動車產業擴張腳步將放緩。對此，經濟部長郭智輝表示，電動車的關鍵仍是「自動駕駛系統」，川普的能源政策僅是一時小亂流，全球仍會回歸到2050淨零共識。

郭智輝今在經濟部年末記者會上表示，增加石油及頁岩氣的供應量，確實有助於美國在石化產業降低原料成本，間接有利於台灣石化中下游業者取得更便宜的原料，合理商業條件下，可以考慮對美國能源的採購量。另一方面，國際石化能源價格若因美國增產而下降，有助於減緩國際通膨壓力，對台灣經貿環境也是一個利多。

郭智輝指出，以電動車為例，與全球電動車市場相比，美國銷量與充電基礎設施的裝置速度都會放緩，這可能會提高油電混合車、插電式混合動力車的需求，整體而言會影響電動車產業與市場的最大的關鍵是「自動駕駛系統」，不是美國能源政策，這些都是一時的小亂流，川普總統任期就是4年，最終會回到全球減碳共識，大家應還是會朝2050年淨零目標在走。

郭智輝強調，台灣在自駕車的半導體與ICT系統，具有全球競爭力，在這一方面，不管是油車、電車還是氫能車，台灣都是世界一流。

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