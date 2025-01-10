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鬆綁N+2加速台積電赴美？郭智輝：先進製程非砸錢就能做出來

2025/01/10 21:39

經濟部長郭智輝表示，過往台灣先進技術要赴海外投資，須遵守落後2個世代的「N+2」原則，但時代不同了，衡量赴海外投資以能否穩定獲利為主。（記者叢昌瑾攝）經濟部長郭智輝表示，過往台灣先進技術要赴海外投資，須遵守落後2個世代的「N+2」原則，但時代不同了，衡量赴海外投資以能否穩定獲利為主。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台積電先進製程赴海外投資速度，經濟部長郭智輝表示，過往台灣先進技術要赴海外投資，須遵守落後2個世代的「N+2」原則，但時代不同了，衡量赴海外投資以能否穩定獲利為主，以2奈米先進製程為例，動輒就要280億至300億美元，也不是砸錢投資買設備就做得起來，台積電勢必非常審慎評估投資決策。

郭智輝今在經濟部年末記者會上表示，可以很有把握向大家報告，就企業經營的角度而言，不會讓尚未穩定的產能赴海外投資，企業面臨環境中太多不確定因素，先進製程離開台灣到海外投資的成本非常高，舉例而言，2奈米投資金額動輒就耗費280億美元至300億美元，是非常嚇人的金額。

郭智輝續說，既然成本高，為何仍要赴海外去？因為市場在那裡，接近市場是國際投資策略上非常重要的關鍵因素。台積電赴美設廠是美國當地業者希望它過去，畢竟全球IC設計公司逾6成座落在美國。

各界關切台積電最先進製程是否加速移入美國？郭智輝直言，不見得是投資鉅額、買了設備就能做，所以台積電不會輕易就把錢花下去，結果成本不能回收，台積電赴美投資是為就近服務客戶，但這樣的鉅額投資決定仍要非常審慎，轉出去的技術落地後，碰到問題要能夠快速解決。

郭智輝續說，美國與台灣設廠最大的差異，正如台積電創辦人張忠謀曾說「台灣是發展半導體最好的地方」，台灣對於所有科技服務供應鏈而言，能在2小時就能到達出狀況的廠區，也是廠商選擇落地的原因，如果赴海外，相關供應鏈也不可能在短時間內就被帶過去，初期建置成本一定比較高。

談及「N+2」原則，郭智輝則表示，現在時代已不一樣了，技術差距2個世代就是差很遠，赴海外投資進度仍以企業衡量能否獲利為主，畢竟國際間移動成本太高。

傳出美國現任總統拜登將在卸任前再緊縮對中國晶片管制，技術管制範圍可能擴至16奈米的成熟製程。郭智輝表示，目前美國是否加嚴晶片管制尚未定案，應等到美國新任總統當選人川普本月20日就職後，美國政策方向會更明確。

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