老闆注意！春節只僱用1臨時工也要保「2保險」

農曆春節將至，不少商家招募短期、臨時工作人員。勞動部提醒，只要是受僱於登記有案單位的勞工，無論工作時間長短，正職或兼職人員，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，不少商家為應付節前爆量的業績，都招募短期、臨時工作人員。勞動部提醒，只要是受僱於登記有案單位的勞工，無論工作時間長短，正職或兼職人員，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險。即使是春節期間無法即時加保，也可以備註、檢附夜間到職出勤紀錄等方式，在上班日補辦理。

部分商家因應春節採買人潮，會增聘許多臨時工，不少人因此有疑問，僱用的臨時工如果一天只工作短短數小時，也要為勞工投保嗎?

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勞動部勞工保險局局長白麗真指出，勞工只要是受僱於登記有案的單位，且有從事勞務獲得工資，不論工作時間長短，雇主都必須依規定為勞工投保。

根據就業保險及災保法的規定，事業單位只要僱用1名勞工，不管他是工讀生或是兼職人員，就是就保及災保的強制投保單位，應在勞工到職當日申報參加就保及災保，並得自願參加勞保。如果僱用員工5人（含）以上，應申報勞工參加勞保、就保及災保。

白麗真表示，雇主依規定為勞工申報加保，若勞工不幸發生保險事故，可即時獲得保險給付的保障，若發生職災事故，也可分攤雇主的補償責任。

勞動部提醒，即使民眾在春節期間到職，雇主因放年假無法辦理投保，還是可在恢復上班後，以備註說明方式，同檢附夜間（假日）到職的出勤紀錄，申報勞工自到職當日加保。

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