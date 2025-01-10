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強化「美日德菲」民主陣營布局 郭智輝看好4產業

2025/01/10 20:03

經長郭智輝表示，2025年會加強布局「民主陣營」美、日、德、菲。（記者叢昌瑾攝）經長郭智輝表示，2025年會加強布局「民主陣營」美、日、德、菲。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝上任後推動「境外關內」為重要政策，去年捷克台貿投資中心開張，今（10日）於經濟部舉行年度記者會上指出，2025年會加強布局「民主陣營」美、日、德、菲四處，包括上半年會在日本熊本設產業園區、福岡設服務公司等協助台商落地。

郭智輝回顧去年工作重點，去年底的捷克台灣貿易投資中心已揭牌，是境內關外第一個海外示範點，他也透露與歐盟接觸，27國會循序漸進，服務與台灣友好國家。

今年面對川普上任，經濟部持續協助台商海外布局，並且鎖定民主陣營「美國、德國、日本、菲律賓」等四地強化布局，包括參加「SELECT USA」協助台商赴美投資；菲律賓鄰近台灣，土地雖大但電力等基礎建設待改善，正緊鑼密鼓計畫中，待行政院同意；上半年則會在日本熊本設產業園區、福岡設服務公司等協助台商落地；德國方面，會以台積電德國廠為核心，與波蘭、捷克形成「歐洲晶片三角」。

他解釋，經濟部仍是透過以大帶小方式去群聚布局，例如以產業園區為主，跟台灣科學園區不同，優先會是半導體供應鏈，落地後建立希望開發的產業，並擴大規模。

郭智輝也點名，ICT資通訊、汽車、無人機（航太）與機器人是台灣可以著重發展產業。像是日本可跟台灣合作無人機產業，目前中國大疆的無人機全球市占近七成，「台灣可進一步取代紅供應鏈」，這是很好的機會，他還指出，川普支持油電車的發展勝過電動車，但最近特斯拉CEO馬斯克更重視機器人議題，「蠻適合跟台灣一起合作」。

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