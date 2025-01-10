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聯準會官員再放鷹！新台幣收32.964元、近9年新低

2025/01/10 19:40

新台幣收32.964元，近9年新低。（記者陳梅英攝）新台幣收32.964元，近9年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會官員頻頻放鷹，加上川普2.0即將掀起關稅風暴，避險情緒高漲，推升美債殖利率與美元持續走揚，新台幣兌美元匯率今日盤中最低已經來到32.996元，不排除下週就會見到33字頭。

新台幣匯價今日收在32.964元、貶2.4分，改寫9年新低紀錄，本週共計貶值4.7分或0.14%，週線連5黑。

Fed去年12月的會議紀錄顯示多位官員擔憂川普政策將影響通膨進展，今日聯準會理事鮑曼則釋出更鷹派訊息，她指出，去年12月降息是目前最後一次調降利率。

Fed官員對於降息態度謹慎，使美元居高不下，非美貨幣難有表現。根據央行統計，韓元、日圓今日續貶0.13%、台幣貶0.07%、人民幣貶0.01%、僅新幣升值0.12%。

匯銀主管指出，美債殖利率持續攀高，吸引資金持續流向美元，加上川普2.0不確定也加劇市場避險需求，新台幣今日盤中最低已經來到32.996元，若不是央行不時進場採煞車，32字頭很快就會失守。

匯銀主管認為，近期國際股匯走勢動盪，強勢美元姿態不變，不過台幣今日走貶過程中，量能並未放大，顯示出口商還在觀望，先看看今晚就業報告表現如何，以及美股科技股表現，不排除下週將再度回測33元整數大關。

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