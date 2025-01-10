強化IC設計取代中國 郭智輝：無人機7成市場將由台灣吃掉

經濟部長郭智輝指出，今年持續擴大強化國內IC設計能量，要協助台廠開發出足以取代紅色供應鏈的晶片。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕由於美中科技貿易戰，中國受限於美國晶片技術管制，轉而搶攻IC設計成熟製程，引起台廠焦慮。經濟部長郭智輝指出，經濟部今年持續擴大強化國內IC設計能量，要協助台廠開發出足以取代紅色供應鏈的晶片，預期在全球民主同盟興起非紅供應鏈意識下，中國現已吃下的7成無人機市場，未來將會由台廠取代。

郭智輝今在經濟部年度記者會上報告，在晶創台灣計畫支持下，經濟部旗下「驅動國內IC設計業者先進發展」與「IC設計攻頂」等2大補助計畫，去年度合計補助38件，經費投入73.7億元，預期可帶動200家廠商、創造4000億元產值。

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郭智輝強調，「紅色供應鏈將會被民主同盟拒絕，這個也是我們一個新的機會」，協助國內開發能夠取代紅色供應鏈的晶片勢在必行，經濟部今年度持續強化IC設計補助計畫。

郭智輝續說，舉例而言，無人機產業到2030年全球市場規模可達300億美元，但觀察目前全球無人機市場，中國品牌大疆吃掉了全球約7成市場、法國品牌Parrot則約佔3成，「中國的大疆將會被民主同盟的國家拒絕掉，所以這個70%的市場將會由我們台灣業者來取代」。

談及財劃法是否影響到今年IC設計相關補助計畫的預算與效益，郭智輝指出，財劃法是突然之間蹦出來的法令，目前尚無法估算預算減列的影響，但是基於國家發展需要科技技術提升，「我們還是盡量滿足它，如果不夠的話我們就舉債」。

經濟部技術司指出，今年度「IC設計攻頂補助計畫」編列補助預算17.5億元，預算恐受到財劃法修正案衝擊。另外這次公開徵求計畫「不會限制補助案件數」，受理申請日自1月6日起至2月27日止。

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