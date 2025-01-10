郭智輝：水價太低 3個月內提出調整方案

經長郭智輝今天表示，台灣水價確實長達31年未調整，且台灣的水價非常低。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院下令要求經濟部檢討水價方案，經長郭智輝今（10日）表示，台灣水價確實長達31年未調整，且台灣的水價非常低，成本卻越來越高，希望3個月內可以檢討出爐，傾向水價分級銷售，對一般民生影響小。他強調，不是立刻要調漲水價。

行政院長卓榮泰9日表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討，引起外界關注。郭智輝今於年度記者會上表示，國內已經有31年未調整水價，且台灣水價是全球最便宜國家之一，而目前的成本卻越來越高。

請繼續往下閱讀...

他說明，國內的自來水普及率已經高達95%，立委也都希望自來水普及率必須持續提升，但普及率越高成本越貴。他還舉例，一噸水為1000公升，若是1公升的礦泉水，以1瓶20元來算，就可以賣2萬元。

郭智輝強調，經濟部不是馬上調水價，「各位可以放心」，提出的建議方向會是「不要影響一般用水戶太多」，用水量高的大用戶再增加水費，也可進行分級銷售，像是法國等先進國家都有依照用水量、水質差異分級做法，細節還是要計算模擬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法