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統一超商去年合併營收3379億元 年增6.63％

2025/01/10 18:53

統一超商去年合併營收達3379.32億元。（統一超商提供）統一超商去年合併營收達3379.32億元。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）公佈2024年12月合併營業額291.44億元，年增5.86%，寫單月歷史第3高紀錄；累計全年合併營收達3379.32億元，年增6.63%，再創歷史新高。

統一超商表示，台灣7-ELEVEN持續藉由創新、精業、整合3大策略深耕在地，集結集團品牌聯合展店打造新世代複合商場，全台超過7000家門市持續開發話題新品與創新服務，串聯逾1800萬OPENPOINT會員創新多元生活消費體驗，帶動業績穩健成長。

轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等，均挹注整體營收成長。

邁入2025年元月，台灣7-ELEVEN持續滿足圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等新春商機，持續開發話題商品與服務，更藉由時來運轉全店優惠活動增添買氣。同時串聯OPENPOINT APP、i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，將持續架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台。

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