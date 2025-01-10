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京元電辦尾牙晚會 最大獎10萬元

2025/01/10 19:31

京元電（2449）今（10）日舉辦2024年年終晚會。（京元電提供）京元電（2449）今（10）日舉辦2024年年終晚會。（京元電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）今（10）日舉辦2024年年終晚會，參加人數超過5千人，董事長李金恭及總經理張高薰特別感謝員工一年來的努力，讓公司可持續成長，還準備多份大獎，摸彩中獎率高達六成以上，最大獎10萬元。京元電樂觀看待2025年業績及獲利。

京元電有別於前幾年年終尾牙在公司銅鑼廠舉辦，今年改在新竹縣體育館舉行年終晚會，以演唱會型態呈現，主持人為艾力克斯及林莎，表演明星包括饒舌流行音樂團體玖壹壹、告五人樂團、知名歌手李千娜、職業籃球啦啦隊慕獅女孩及美式風格的台灣啦啦隊Luxy Girls等，現場氣氛熱鬧，員工及參加貴賓們歡樂聲不斷。

京元電2024年營收為268.56 億元，年增11.9%，公司表示，在經營層與員工的努力下，京元電在測試產業的技術及地位不斷提升，已成為AI晶片測試的重要供應鏈，也是2024年重要的成長動能。

隨著晶片設計愈來愈複雜，對測試的要求也越來越高，京元電指出，公司累積經驗、技術及研發實力不斷提升，客戶越來越信任，訂單持續增加，預期2025年業績及獲利將正面樂觀，也正向看待未來幾年營運績效仍可穩健走揚。公司將持續提高員工福利，期望與員工、客戶、供應商共同創造美好的未來。

京元電以苗栗縣為生產基地，為苗栗縣最大企業之一，目前台灣員工總數已超過8千人，提供苗栗地區就業機會。近幾年廠房及人員的需求持續增加，京元電已準備興建在銅鑼科學園區的銅鑼4廠及承租頭份廠，招募更多人員，京元電表示，在中央及地方政府支持下，將會持續投資苗栗，並帶動經濟繁榮、社會發展。

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