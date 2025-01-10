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寒流來襲添購冬衣 LINE Pay去年12月營收逾6億元

2025/01/10 18:42

LINE Pay去年營收62.96億元，為歷年最佳。（業者提供）LINE Pay去年營收62.96億元，為歷年最佳。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今 （10） 日公告2024年12月營收6.17 億元、月增4.22%，年增40.70%，創單月歷史新高；2024全年營收62.96億元、年增31.76 %，為歷年最佳。

LINE Pay在業績持續成長之餘，今年也須面臨若線上代理收付日均餘額超過20億元，須主動申請升格為電子支付，金管會將在第1季進行查核，若確認「達標」，LINE Pay今年就得申請電子支付執照。

LINE Pay指出，受惠於2024年國內全年零售及餐飲營業額皆創歷史新高，LINE Pay的營業額持續增加，加上用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。

根據LINE Pay統計，2024年11、12月營收連續創單月新高，帶動2024年全年營收達62.96億元，參考2024年第1季至第3季淨利率11%，預估第4季整體營運、獲利有望持續創造亮眼表現，根據公告，今年前３季EPS已達7.99元。

截至去年12月底止，LINE Pay全台支付據點累積突破59萬處，LINE Pay分析用戶的消費行為，今年12月受惠於保暖衣服採買需求大增，帶動相關消費交易量每週成長達45%，此外，寵物市場表現亮眼，每週交易量成長達20%。12月下旬，隨著歲末聚餐及送禮需求攀升，百貨、OUTLET及餐廳等業態表現更為突出，整體交易量週成長超過20%。

展望2025年，LINE Pay表示，除了第三方支付業務外，也將擴大點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，積極強化雙向跨境市場布局，並運用AI技術拓展廣告平台精準行銷，推動LINE Pay成為國際行銷平台的目標。

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