廣越去年業績追上前年水準 今年初已接到第3季訂單

廣越董事長吳朝筆表示，今年營運續旺，目前訂單能見度已看到第3季。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）2024下半年受惠於美系客戶拉貨動能強勁，營收衰退幅度顯著收斂，全年業績成功趕上2023年水準，對此，廣越董事長吳朝筆今天表示，今年營運續旺，目前訂單能見度已看到第3季。

廣越去年12月營收11.43億元，月增10.8%、年增41.8%，第4季營收33.01億元，季減49.86%、年增12.81%，全年營收164.85億元、年減0.39%。

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吳朝筆指出，2024上半年營運仍稍受客戶庫存調整影響，下半年開始反轉，第4季雖為傳統淡季，但隨著客戶為期兩年的庫存調整、產業供應鏈重整已到尾聲，整體出貨暢旺、淡季不淡。

吳朝筆認為，廣越今年營運續旺，目前訂單能見度已看到第3季，營運維持強勁正成長趨勢，後續除了掌握現有客戶訂單，全年初估新增兩個新品牌客戶的訂單，將對營收有所挹注，未來集團營運版圖將持續擴大，後勢相當看好。

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