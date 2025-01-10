全聯打造「魷戲賽場」進駐松菸 吸引年輕玩家

全聯福利中心攜手Netflix，斥資逾3000萬元在松山文創園區二號倉庫打造「全聯魷戲中心直贏店」。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕韓國影集《魷魚遊戲》第2季在全球熱播，全聯福利中心攜手Netflix，斥資逾3000萬元在松山文創園區二號倉庫打造「全聯魷戲中心直贏店」，1月11日開幕，預計長達23天的活動可吸引30萬人闖關。

占地350坪，高掛超吸睛粉色招牌的「全聯魷戲中心直贏店」，外觀高度還原《魷魚遊戲》第2季影集中最經典的「彩色樓梯迷宮」設計，門口站著粉紅守衛，搭配劇中經典配樂，營造玩家走進「魷戲賽場」的氛圍。

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館內重現《魷魚遊戲》影集中經典遊戲場景，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗、5大展區，讓消費者身歷其境，彷彿走進「魷戲賽場」。

全聯表示，「全聯魷戲中心直贏店」免費入場，可現場排隊，也可預約入場，唯一入場資格是要下載並註冊全支付APP。

第一關遊戲為「123福利熊」，入門即可看到全台唯一3.5米英熙娃娃。（記者楊雅民攝）

參與「魷戲體驗場」的消費者，需將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關，彷彿劇中玩家，體驗真實拍攝場景、挑戰緊張刺激的遊戲。

館內並開設全聯「快閃店中店」 網羅50款魷粉必備的周邊商品，除了全聯與Netflix獨家授權的12款聯名商品，也加碼推出全球獨家的「魷魚遊戲筆記本」、「魷魚遊戲撲克牌」、「魷魚遊戲徽章」和「魷魚遊戲中筒襪」，滿足魷粉收藏需求。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，「全聯魷戲中心直贏店」是以燈會規模進行設計，投資金額達8位數，館內出動60名工作人員，希望能吸引30歲以下的年輕族群，經營全聯未來的顧客，並提升全支付下載量。

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