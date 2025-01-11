中國怎麼閃過晶片禁令？美媒踢爆北京僅存3爛招

首次上稿 00:45<br>更新時間 05:56

美媒指出，北京透過囤貨、走私或藉由白手套取得管制晶片。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國晶片的出口禁令不斷升級，為何中國在AI領域仍取得進展？美媒指出，北京透過囤貨、走私或藉由白手套取得管制晶片，最廣為人知的就是華為透過白手套取得台積電晶片。

請繼續往下閱讀...

《時代周刊》報導，2017 年北京公佈了主導AI發展的雄心勃勃的路線圖，旨在到 2030 年確保全球領導地位。然後在 2022 年末，OpenAI 發布的 ChatGPT 讓世界大吃一驚，也讓中國措手不及。

當時，中國領先的科技公司仍未擺脫當局長達 18 個月的鎮壓所帶來的衝擊，這場鎮壓使中國科技業損失約 1 兆美元。近一年後，少數中國AI聊天機器人才獲得政府批准公開發布。與此同時，拜登政府在 ChatGPT 首次亮相前一個月公佈的出口管制措施，旨在切斷中國與訓練大規模人工智慧模型所必需的先進半導體。如果沒有尖端晶片，北京到 2030 年實現AI霸主的目標似乎越來越遙不可及。

然而，中國近期發布的一連串模型表明，美國的AI領先優勢已經被縮小了。去年11月騰訊推出了大語言模型Hunyuan-Large。在介紹該模型的論文中，研發人員稱Hunyuan-Large模型的性能優於一些美國開發的頂級開源模型。

同樣是在11月，由中國私募巨頭幻方量化投資的AI公司DeepSeek（深度求索），發佈其推理模型DeepSeek-R1的預覽版。從某些方面看，該模型可以與OpenAI去年9月發佈的推理模型o1的預覽版相媲美。去年12月26日，DeepSeek發佈最新AI大模型DeepSeek-V3。

這些進展讓一直堅信美國在AI方面保持2至3年領先優勢的谷歌前CEO施密特（Eric Schmidt）改口，他引用阿里巴巴和騰訊的進步，作為中國正在縮小與美國差距的證據。中國的快速發展引發人們的疑問：美國對半導體的出口管制，是否足以維持優勢。

報導指出，隨著其他國家在兩個超級大國的AI系統之間做出選擇，AI可能會成為發揮全球影響力的有力工具，構建更強大的AI取決於三個基本要素：數據、創新算法和算力。

由於開發大語言模型的訓練數據通常是開源的，這意味著世界各地的開發人員在使用數據上幾乎不受任何限制。同樣，算法或如何改進AI系統的創新想法也很容易跨越國界，因為新技術經常在學術論文中被分享，而且中國也培育比美國更多的優秀AI研究人才。有鑑於此，先進晶片似乎就成了美國限制中國AI發展一大關鍵。

目前先進半導體供應鏈由美國及其盟友主導。GPU在AI模型訓練中有著明顯的優勢，美國公司輝達及AMD幾乎壟斷GPU市場，而且僅有台積電有能力製造先進晶片，並由荷蘭ASML供應價值高昂的曝光機，這些企業已被禁止向中國出口尖端晶片和半導體製造設備。

中國華為遭美國制裁後，其昇騰910B處理器卻被發現有台積電7奈米製程產品，疑似透過白手套向台積電下單。示意圖。（路透）

不過，美國在2022 年宣布晶片禁令前就遇到第一個障礙，中國企業大舉囤積即將受到限制的晶片。另外，走私或透過白手套也可能削弱出口管制的效力，華為生產的一款產品中發現受管制的台積電晶片。除此，輝達曾為中國市場設計一個符合出口管制的降階版晶片，也讓中國鑽了漏洞。

美國蘭德公司（RAND）技術與安全政策中心AI和算力中心的海姆（Lennart Heim）認為，儘管過去一年美國的領先優勢在縮小，但縮小差距並不一定意味著出口管制失敗，中國可能需要更長的時間才能感受到出口管制的影響。

為美國國防部創新部門提供咨詢的研究員古普塔（Ritwik Gupta）也說，美國對晶片供應鏈其他部分（例如用於製造晶片的 ASML 設備）的限制，是中國國內晶片產業放緩的關鍵。他呼籲，美國應該集中精力在阻止軍事人工智慧系統的發展，而不是試圖通過限制晶片出口來減緩大語言模型的開發。

美國智庫卡內基國際和平基金會訪問學者辛格（Scott Singer）則稱，（如果美國領先），我們為什麼要分享任何東西？基於這一想法，華盛頓內部有人不願與中國就AI進行談判。他提醒，中國的進步意味著有能力在某天製造出「很危險」的人工智慧，為保障雙方系統的安全，美國需要考慮與中國進行對話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法