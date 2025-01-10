外籍漁工從事海洋漁撈工作 勞動部：不得加工分切標價陳列漁獲

勞動部發布函釋，限制外籍漁工從事海洋漁撈的工作範圍。示意圖與本新聞無關。（綠色和平提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（10）日發布函釋，限制外籍漁工從事海洋漁撈的工作範圍，明文要求外籍漁工可從事的工作範圍，不包括漁獲物販售等加工處理、分切包裝、陳列標價等行為，僅限在漁船上協助航行，以及港邊協助卸魚、整理漁獲物、整補漁網具等工作。

勞動部今日針對就業服務法第46條第1項第8款規定發布解釋令，原因在於近年常有漁船要求外籍漁工協助加工處理、陳列標價漁獲等工作，引發爭議，勞動部因此發布核釋，明定外籍漁工從事海洋漁撈的工作範圍。

請繼續往下閱讀...

函釋內容指出，外籍漁工從事漁船船長以外的幹部船員及普通船員工作，範圍包含在漁船上從事協助航行、機械維護、捕撈作業與漁獲物處理；漁船泊港時，在港邊協助卸魚、整理漁獲物、整補漁網具、補給漁船作業所需資材或與其有關的工作。

若是從事箱網養殖工作，則除了上述工作內容，另外增加放養魚苗、投餵餌料、監控養殖環境、網具維護等工作。

勞動部表示，此次發布的解釋令即日生效，外籍漁工不可從事的漁獲物販售相關的加工處理、分切包裝、陳列標價等工作，若有雇主指派移工從事許可外工作，將依就業服務法裁罰3萬至15萬元罰鍰，甚至可廢聘、管制申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法