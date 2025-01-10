晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華航2024營收破2000億刷新高 2025年第一季營運看俏

2025/01/10 16:45

華航2024年營收破2000億元，刷新史上紀錄。（華航提供）華航2024年營收破2000億元，刷新史上紀錄。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團2024年12月份合併營業收入184.57億元，第四季合併營業收入528.93億元，寫下歷年單月、單季最佳成績；累計2024全年合併營收2038.74億元，創開業以來最高，年增幅10.31%。

華航表示，1月農曆春節假期即將到來，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過90%，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95%，在貨運方面，預期農曆年節前各地仍有出貨潮，華航將持續掌握市場脈動充盈收入。

華航說，持續積極布局客運市場，為擴大服務旅運需求與喜愛皮卡丘的旅客，1月起「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄往返的CI176/CI177高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾（仁川），並視航班調度彈性調整；2月3日起恢復CI198/CI199高雄-熊本航線，訂位量持續成長；2月4日至3月29日高雄-東京每周二、六增飛CI126/ CI127。總計華航從高雄出發航點有東京、大阪、熊本、琉球、首爾仁川、首爾金浦、曼谷、新加坡、馬尼拉、上海、深圳、廈門、香港等13個航點，每周75個班次，為國籍航空最多。

華航表示，2024年12月客運收入為107.25億元，較11月增幅7.68%，較上年同期成長9.03%。適逢耶誕節出遊旺季，歐洲航班載客率達80%以上，其中倫敦更達90%。

貨運方面，2024年整體收入達607.11億元，較前一年成長6.23%，其中12月貨收62.37億元，較上月成長6.55%，較去年同期增加20.71%，主要是受惠十二月耶誕節購物季，跨境電商持續出貨，各地工廠亦於年終前趕工，加強出貨力度，高價艙位、包機需求挹注，帶動整體空運市場價量勁揚，貨收與單位收益均續創今年新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財