涉將晶片流向華為 台積電停止與1新加坡公司往來

傳出台積電停止新加坡PowerAIR公司的客戶關係，因其涉嫌將晶片流向華為。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，台積電在進行客戶審查，發現總部設在新加坡的PowerAIR公司，可能違反美國的出口管制，將台積電晶片流向中國科技巨頭華為後，停止雙方的關係。

3名消息人士透露，在去年10月傳出華為人工智慧（AI）晶片昇騰（Ascend）910B中，發現遭美國管制的台積電晶片後，台積電展開這項客戶查核。

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報導指出，PowerAIR可能是繼中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）之後，第2家捲入華為AI晶片案的企業。

南華早報無法與PowerAIR取得聯繫，因其沒有官方網站，也沒有公開的電話號碼或電郵地址。台積電與華為皆對詢問要求沒有回應。

根據工商登記資訊，PowerAIR是一家在2023年9月於新加坡註冊成立的私人公司。其註冊的辦公室位於新加坡市中心的摩天大樓「萊佛士坊一號」（One Raffles Place），該公司被列為「營運企業」，主要業務是工程設計與諮詢。

中國華為自2020年以來遭到美國嚴厲的出口禁令，形同切斷其取得管制晶片的全球管道。台積電之前表示，自2020年以來未曾向華為供應產品。

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