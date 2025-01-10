晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

3大產品需求增 永捷2025年跳躍式成長

2025/01/10 16:21

永捷2024年全年營收8.26億元。（圖取自官網）永捷2024年全年營收8.26億元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股永捷（4714）今日公布2024年12月合併營收0.96億元、月增15％，累計2024年全年營收8.26億元、年增60％。永捷認為，環保水性材料、防彈纖維、可撓式HC材料訂單需求增，2025年有機會呈現跳躍式成長。

受惠於ESG意識抬頭，永捷指出，旗下終端應用於運動、建築業、傢俱、電子等產業客戶，對於環保產品的需求穩健成長，帶動旗下各項PU樹脂以及環保型水性樹脂產品的出貨量不斷提升，特別是歐洲地區對於永續的重視，去年第二季開始接單生產後，環保水性PU樹脂截至年底的出貨量已明顯成長。

此外，在國防國造政策下，防彈纖維相關產品出貨量漸增，同時，隨著旗下子公司信立與普大整合效益逐步顯現，以及可撓式HC材料穩健出貨，永捷、斐成旗下建案已陸續完工且營收認列，皆是貢獻永捷龍年12月、4Q、全年營收皆繳出年增率正成長的主要因素。

展望2025年，永捷表示，隨著集團旗下子公司信立和普大垂直整合開發運動鞋材，以及在不動產事業方面，隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案將陸續於今年步入完工交屋旺季，今年營收有機會呈現跳躍式成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財