3大產品需求增 永捷2025年跳躍式成長

永捷2024年全年營收8.26億元。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股永捷（4714）今日公布2024年12月合併營收0.96億元、月增15％，累計2024年全年營收8.26億元、年增60％。永捷認為，環保水性材料、防彈纖維、可撓式HC材料訂單需求增，2025年有機會呈現跳躍式成長。

受惠於ESG意識抬頭，永捷指出，旗下終端應用於運動、建築業、傢俱、電子等產業客戶，對於環保產品的需求穩健成長，帶動旗下各項PU樹脂以及環保型水性樹脂產品的出貨量不斷提升，特別是歐洲地區對於永續的重視，去年第二季開始接單生產後，環保水性PU樹脂截至年底的出貨量已明顯成長。

請繼續往下閱讀...

此外，在國防國造政策下，防彈纖維相關產品出貨量漸增，同時，隨著旗下子公司信立與普大整合效益逐步顯現，以及可撓式HC材料穩健出貨，永捷、斐成旗下建案已陸續完工且營收認列，皆是貢獻永捷龍年12月、4Q、全年營收皆繳出年增率正成長的主要因素。

展望2025年，永捷表示，隨著集團旗下子公司信立和普大垂直整合開發運動鞋材，以及在不動產事業方面，隨著旗下包括長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案將陸續於今年步入完工交屋旺季，今年營收有機會呈現跳躍式成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法