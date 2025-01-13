加權指數週五（10日）跌69.27點，收2萬3011.86點。（歐新社）

1.台股週五（10日）在金融、鋼鐵、橡膠等傳產股走跌下，指數開盤跌13.67點，以2萬3067.46點開出，不過，電子股走揚帶動下，指數黑翻紅，早盤指數一度漲121點，來到2萬3202點，不過，在買盤縮，賣單釋出下，指數拉回，一度跌破2萬3000點，終場指數跌69.27點，收2萬3011.86點。

2.晶圓代工龍頭廠台積電（2330）週五（10日）2024年12月營收為2781.63億元，月增0.8％、年增57.8％，寫單月歷史次高；第四季營收8684.61億元，超越財測高標，季增14.32％、年增38.84％，創單季歷史新高；全年營收2兆8943億800萬元，年增33.9％，締造歷史新高紀錄，並超越財測年增近30％的目標。

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3.經濟部長郭智輝指出，經濟部今年持續擴大強化國內IC設計能量，要協助台廠開發出足以取代紅色供應鏈的晶片，預期在全球民主同盟興起非紅供應鏈意識下，中國現已吃下的7成無人機市場，未來將會由台廠取代。

4.郭智輝表示，台灣水價確實長達31年未調整，且台灣的水價非常低，成本卻越來越高，希望3個月內可以檢討出爐，傾向水價分級銷售，對一般民生影響小。他強調，不是立刻要調漲水價。

5.聯發科（2454）公布去年12月合併營收416.83億元，月減7.87%，年減4.57%，去年第4季單季合併營收1380.43億元，季增4.72%，年增6.54%，累積去年全年合併營收5305.86億元，年增22.41%，寫歷史次高。

6.外資連3賣，週五（10日）賣超171.93億元，而金融股則淪為提款機，以國泰金為首的6檔金融，全被砍上榜，而00915棄子國泰金在外資暴砍4.53萬張最慘，受外資瘋狂殺出，國泰金股價開低走低，不僅摜破半年線65.86元，盤中一度跌破65元關卡，終場跌4.69%，收65.1元，成交量7.9萬張。

7.美國 12 月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的 15.5 萬人，可能降低聯準會今年降息的動力。

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