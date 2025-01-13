晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/01/13 06:50

加權指數週五（10日）跌69.27點，收2萬3011.86點。（歐新社）加權指數週五（10日）跌69.27點，收2萬3011.86點。（歐新社）

1.台股週五（10日）在金融、鋼鐵、橡膠等傳產股走跌下，指數開盤跌13.67點，以2萬3067.46點開出，不過，電子股走揚帶動下，指數黑翻紅，早盤指數一度漲121點，來到2萬3202點，不過，在買盤縮，賣單釋出下，指數拉回，一度跌破2萬3000點，終場指數跌69.27點，收2萬3011.86點。

2.晶圓代工龍頭廠台積電（2330）週五（10日）2024年12月營收為2781.63億元，月增0.8％、年增57.8％，寫單月歷史次高；第四季營收8684.61億元，超越財測高標，季增14.32％、年增38.84％，創單季歷史新高；全年營收2兆8943億800萬元，年增33.9％，締造歷史新高紀錄，並超越財測年增近30％的目標。

3.經濟部長郭智輝指出，經濟部今年持續擴大強化國內IC設計能量，要協助台廠開發出足以取代紅色供應鏈的晶片，預期在全球民主同盟興起非紅供應鏈意識下，中國現已吃下的7成無人機市場，未來將會由台廠取代。

4.郭智輝表示，台灣水價確實長達31年未調整，且台灣的水價非常低，成本卻越來越高，希望3個月內可以檢討出爐，傾向水價分級銷售，對一般民生影響小。他強調，不是立刻要調漲水價。

5.聯發科（2454）公布去年12月合併營收416.83億元，月減7.87%，年減4.57%，去年第4季單季合併營收1380.43億元，季增4.72%，年增6.54%，累積去年全年合併營收5305.86億元，年增22.41%，寫歷史次高。

6.外資連3賣，週五（10日）賣超171.93億元，而金融股則淪為提款機，以國泰金為首的6檔金融，全被砍上榜，而00915棄子國泰金在外資暴砍4.53萬張最慘，受外資瘋狂殺出，國泰金股價開低走低，不僅摜破半年線65.86元，盤中一度跌破65元關卡，終場跌4.69%，收65.1元，成交量7.9萬張。

7.美國 12 月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的 15.5 萬人，可能降低聯準會今年降息的動力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財