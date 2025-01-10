00915、00936這檔新兵吞大補丸！敲逾9000張最猛 股價報復性反攻

00915、00936新兵群益證吞大補丸！敲逾9000張最猛，股價直線飆漲（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信2025年來，只有1天站在買方，其餘皆站在賣方，週五（10日）賣超9.07億元，不過，正值多檔ETF同步換股，而00915、00936與00918三檔ETF「6新兵」則成為投信主要買超標的，其中又以同列00915、00936新兵群益證最吸金，敲逾9000張居榜首，在投信狂掃下，股價上演報復性反彈，從昨重挫7.14%，今開低拉高，終場大漲4.32%，收27.8元，成交日量1.96萬張。

3檔ETF又以00915買超最積極，除了群益證上榜，長榮航、億光與台新金3檔新兵也入榜，至於00936亦有群益證與裕民上榜，而00918則只有彰銀買入前10大。

請繼續往下閱讀...

投信週五買超前10大個股，依序為群益證（6005）9347張、彰銀（2801）4797張、裕民（2606）4406張、華南金（2880）3649張、上海商銀（6876）3169張、慧洋-KY（2637）2759張、中信金（2891）2616張、長榮航（2618）2123張、億光（2393）2032張、台新金（2887）1976張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法