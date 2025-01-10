晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00915、00936這檔新兵吞大補丸！敲逾9000張最猛 股價報復性反攻

2025/01/10 15:45

00915、00936新兵群益證吞大補丸！敲逾9000張最猛，股價直線飆漲（資料照）00915、00936新兵群益證吞大補丸！敲逾9000張最猛，股價直線飆漲（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信2025年來，只有1天站在買方，其餘皆站在賣方，週五（10日）賣超9.07億元，不過，正值多檔ETF同步換股，而00915、00936與00918三檔ETF「6新兵」則成為投信主要買超標的，其中又以同列00915、00936新兵群益證最吸金，敲逾9000張居榜首，在投信狂掃下，股價上演報復性反彈，從昨重挫7.14%，今開低拉高，終場大漲4.32%，收27.8元，成交日量1.96萬張。

3檔ETF又以00915買超最積極，除了群益證上榜，長榮航、億光與台新金3檔新兵也入榜，至於00936亦有群益證與裕民上榜，而00918則只有彰銀買入前10大。

投信週五買超前10大個股，依序為群益證（6005）9347張、彰銀（2801）4797張、裕民（2606）4406張、華南金（2880）3649張、上海商銀（6876）3169張、慧洋-KY（2637）2759張、中信金（2891）2616張、長榮航（2618）2123張、億光（2393）2032張、台新金（2887）1976張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財