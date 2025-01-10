愛比科技推升級版產品 今年軟體營收雙位數成長

愛比科技推出升級版 Vurbo.ai。（業者提供）



〔記者歐宇祥／台北報導〕視訊設備廠商愛比科技（6858）去年、今年多項新品齊發，其中Vurbo.ai即時轉錄翻譯軟體上市以來獲得多獎項肯定，並應用在多場活動。公司指出，元月推出升級版 Vurbo.ai，透過AI即時語音摘要與翻譯技術，依據使用者的需求，推出進階、專業與高級3版本，以期擴大使用者生態池，挹注今年軟體營收將兩位數成長。

愛比科技2024年12月營收2572萬元，年增8.44%；全年營收5.2億元、年減3.29%。該公司表示，自創品牌IPEVO視訊協作攝影機產品深耕北美教育市場，疫後全球混合工作模式（Hybrid Work）已成主流，加上AI相關應用需求成長，去年又跨入軟體開發領域，軟體營收約千萬元，今年再推出升級版，以期發揮軟硬體整合的綜效優勢。

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愛比科技說明，Vurbo.ai升級版支援93種語言即時翻譯，搭載「即時口譯」模式，靈活應對多語環境，提供精準自然的語音翻譯。「浮動字幕」與「自訂術語庫」提升專有名詞翻譯準確度，字幕顯示直觀，加強多語溝通理解力。「語者分離技術」可辨識多位發言者，確保國際會議、多語教學與商務洽談順暢交流。

為進一步提升Vurbo.ai的語音轉錄與翻譯精準度，推出一系列AI驅動的音訊設備，與 Vurbo.ai深度整合，打造全面的語音溝通解決方案。包括IPEVO VOCAL智能藍牙麥克風揚聲器、VOCAL WEARABLE無線語音接收器 以及MIC DUO AI無線領夾麥克風組，針對多元環境設計，提供卓越的語音捕捉能力，確保即時轉錄與翻譯精確無誤。

展望今年，愛比科技快速將軟體服務升級，並持續擴增銷售市場版圖，隨著全球教育市場需求平穩，IPEVO Vurbo.ai升級版不僅能帶動營收規模成長，產品組合將隨著軟硬體營收結構比重改變而優化，期今年營運表現將優於去年。

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