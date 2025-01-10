和碩去年營收年減10.46％ 連續11年攻破兆元關卡

和碩2025年營運可望重返成長軌道。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）受惠於客戶新品出貨，加上AI伺服器產品小量送交客戶，去年12月營收寫2年同期高點，第4季業績更創全年單季新高，帶動2024年總營業額連續11年突破兆元大關，管理層看好2025年事業多角佈局之下，整體營運可望重返成長軌道。

和碩去年12月營收1024.46億元，月減3.1%、年增23.2%，整體第4季營收3270.04億元，季增11.14%、年減4.44%，2024全年營收1.12兆元、年減10.46%。

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和碩去年12月筆電出貨75萬台，月增20%、年增50%，整體第4季出貨約195萬台，季減22%、年增18.18%，2024全年出貨約800.5萬台，年對年持平。

和碩自2024年起著手執行集團的5年計劃，發展AI新應用相關的事業。儘管AI伺服器切入時間較晚，但管理層認為腳步還算穩健，倘若GB200本週送樣之後順利取得客戶認證，有機會能夠在短時間內掌握後續訂單。

電動車方面，和碩今年主要受惠於兩家純電車客戶穩定拉貨，加上集團致力於開拓不同的產品線，最快會在今年底、明年初取得顯著成績。且在傳統車廠方面，管理層也已爭取到新品試產導入量產（NPI）的生意機會，2026年不排除放量。

關於旗下網通事業，和碩預估今年市況仍然辛苦，由於市場價格戰情形相當激烈，最慢還需要2個季度予以消化，由於過去3、4年已經累積一定程度的5G O-RAN實力，今年此區塊有機會初步展現成果，從技術端爭取新品代工機會。

談及AI技術在其他領域的應用，和碩已鎖定智慧醫療以及消費者市場，近年在擴大投資之下，多角化佈局的範疇還包括人形機器人、功率元件、光學元件，有機會在今年的台北國際電腦展（Computex）對市場展示多個項目的解決方案，讓外界看見和碩未來營運的新能量。

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