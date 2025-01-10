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名師解盤》蔡明翰：指數回歸震盪整理 不宜過度積極

2025/01/10 15:20

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

美股因悼念前總統卡特休市一天，導致週五亞股沒有明確方向，大部分在平盤附近整理，加權指數也在平盤開出後，終場小跌69點，成交量能縮減，市場又轉為比較觀望氣氛，尤其其市場正等待週五非農就業數字，可能會引導未來市場，特別是FED後續降息方向，近期可以看到美股高檔震盪整理，有轉弱現象，尤其科技類股表現相對弱勢，主要是環境面，美元、美債殖利率持續走高，市場目前確實在擔憂，川普上任後，很可能引發另一波科技戰貿易戰，若關稅拉高，自然可能引發通膨升溫，後續降息腳步自然趨緩，還有可能導致美國經濟走弱。

其中，科技類股首當其衝，自然會轉弱，本週台股上半場因CES展使指數大漲，下半場又顯著壓回，幾乎把上半週漲幅全數抹去，整體架構指數還是回歸震盪整理，建議投資人操作不用過度積極，目前市場焦點，慢慢由CES展轉向下週台積電法說，台積電公布12月營收狀況，還是創歷史次高，全年營收又再創歷史新高，表現優異，市場認為下週台積電法說，應該會維持比校正向訊息，法人關注焦點，應該會落在第一季淡季時間點，營運面表現如何，是不是有機會淡季不淡，法人目前預估，第一季營收應該持平到季減5%左右，另外全年展望也是很重要焦點，法人預估全年營收增長幅度應該有機會接近3成，AI需求到底是不是能夠延續強勢，尤其AI伺服器是不是會慢慢轉向AI消費性電子產品，包含AI手機、AI PC，應該是這次市場關注焦點。

整體架構上，法人仍維持相對樂觀，預期台積電營收有機會讓台股在下週，仍然有再次轉強機會，但還是建議投資人，在目前中長線上，還是關注川普不確定因素，所以很有可能在此壓力下，台股農曆年前可能還是延續觀望震盪整理格局，所以後續中長線，雖然維持相對樂觀，尤其目前市場提前反應川普利空，很有可能在川普上任後，關稅狀況沒有市場預期嚴重，甚至農曆年放假期間，並沒有高關稅政策推出，未來台股可能會有強勁反彈機會，中長線還是要維持樂觀思維，建議投資人近期有震盪拉回，仍然可以逢低布局。

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