晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空2024年12月營收雙增 今年新增7架客機推營收

2025/01/10 15:18

星宇航空今年將引進7架客機推升營收表現。（星宇航空提供）星宇航空今年將引進7架客機推升營收表現。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2024年12月營收為35.37億元，月增率18%，年增率48%，創單月歷史新高。

星宇航空指出，為迎接農曆春節及寒假旺季需求，針對熱門航點國家如日本、泰國、越南等進行放大機型或增加班次，並與旅行社攜手推出關島包機，以提升區域航線整體運力。

因應4月將於大阪舉行的世界博覽會，以及持續暢旺的旅遊需求，星宇航空將持續優化日本航線，並計劃開闢神戶航線，自5月起大阪航線每日兩班皆採用A350執飛。

展望2025年，星宇航空說，預計引進7架廣體客機，分別為3架A330neo、2架A350-900以及2架新機型A350-1000，截至今年底機隊規模將達33架。同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢2至3個新航點，其中包含第四條美國航線，以進一步增強北美市場競爭力。

星宇航空去年12月客運營收30.16億元，月增20%，年增44%，隨著年底假期效應浮現，尤其是洛杉磯航線自12月22日起增為每週10班，北美航線載客率表現亮眼，帶動客運營收穩健成長。

貨運市場方面，12月營收為3.65億元，月增15%，年增97%，受益於全球年底出貨旺季，推動消費性產品、電商等市場需求，亞太至北美航線貨運量及運價穩定成長，使貨運收入同步創歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財