momo富邦媒2024年營收1125.6億 續寫新高

momo富邦媒2024年營收1125.6億元。示意圖。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕momo富邦媒（8454）今日公告去（2024）年12月營收為97.5億元，月減37.4%、年增0.14%；第4季營收334.8億元，季增31%、年增0.2%；全年營收1125.6億元、年增3%，續寫新高，在傳統電商旺季中仍保持穩健的市場領先地位。

富邦媒表示，去年新推出的「mo店+」平台上線以來表現卓越，在8個月內平台商品數就突破百萬，大幅提升商品豐富度，同時也帶動富邦媒全站交易總額（GMV）增長大幅超越營收成長率，充分展現業務成長驅動力；momo透過強化商家管理、最佳化站內導流機制及整合物流資源，不僅提升平台效能，更穩固mo店+作為長期增長引擎的地位。

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在零售媒體網路（RMN）業務方面，富邦媒表示，自營的momo Ads廣告平台持續擴大，推出以來已吸引超過萬家品牌投放，雙11期間廣告投放金額更年增3.5倍，彰顯momo在RMN領域的領導地位，未來將加碼投資數據平台，推動零售媒體成為業績增長的核心引擎。

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