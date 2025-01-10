半導體產業客戶急單拉貨 旭然去年12月營收創同期新高

半導體產業客戶急單拉貨，旭然去年12月營收大增，年營收創歷史次高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕過濾大廠旭然國際（4556）今日公佈2024年12月合併營收達0.61億元、月增13％，創歷年同期新高表現，累計2024年全年營收達6.99億元、年增16％，創年營收次高紀錄。

旭然表示，去年12月受惠台灣地區半導體產業客戶急單拉貨需求，加上旗下工業液體過濾系統、過濾濾心、濾袋等耗材訂單出貨認列仍保持良好水準，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，秉持多元產業業務接單，並積極增進工程組裝能力，擴大設備業務接單策略，帶動第4季半導體暨電子、食品化學等產業皆分別年增15％、89％，挹注旭然去年12月、去年第4季營收創下歷年同期新高記錄。

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旭然認為，由於不少客戶啟動新廠建置計畫，再加上多國政府推動水資源、再生水廠相關政策，去年下半年起積極參加國際知名展會拓展業務接單有成，挹注整體訂單能見度保持3個月水準，尤其因應客戶訂單需求，目前旭然旗下工業液體過濾設備已全產能滿載生產，隨著後續訂單逐步出貨認列，有助於創造整體營運良好動能。

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