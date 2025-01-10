晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

強勢美元決戰關鍵！瑞銀：12月就業數字低於「此數字」將引發劇震

2025/01/10 15:05

強勢美元決戰關鍵！瑞銀表示，若12月就業數字低於10萬人，將引發劇震。（路透）強勢美元決戰關鍵！瑞銀表示，若12月就業數字低於10萬人，將引發劇震。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元自去年11月5日，川普贏得大選來，上漲約5.39%，瑞銀表示，美元在大幅上漲後，面臨方向選擇，而週五（10日）非農就業數據將成為美元下一步走勢的關鍵催化劑，如果數據符合預期，美元短期內可能不會出現大幅波動，但是，若數據大幅偏離預期，就業低於10萬人，或者失業率上升到4.4%，則可能引發美元大幅波動。

外媒報導，美國勞工統計局10日將公佈去年12月的非農就業數據，根據市場估計，上月非農就業人數可能增加了16萬人，這一數據將比11月份的22.7萬增長有所下降，這將為勞動力市場繼續逐步放緩的說法火上澆油，在非農公佈前夕，金融市場保持謹慎，避險資產領漲，現貨黃金連3天上漲。

而自川普當選來，漲勢犀利的美元，未來的走勢為何？瑞銀表示，今晚的非農就業報告，將是美元下一步走勢的關鍵催化劑。

瑞銀最新報告指出，要對美元造成足夠的衝擊，比如歐元兌美元測試1.0550，或美元兌日元測試155，需要就業增長數據低於10萬人，或者失業率至少上升到4.4%。

在這種情況下，市場基本上可以對支持今年至少兩次降息1碼的數據進行充分定價，3月份降息的可能性很大。

報告認為，即使在這種情況下，除非伴隨著股市的大幅震盪，否則美元即期匯率也不太可能在川普就職前出現大幅波動，原因是存在與政策宣佈相關的風險。

儘管市場對美元的預期存在分歧，但瑞銀看漲美元，認為川普的政策將為美元提供持續支撐，並可能引發美元的後續買盤情緒。

另一方面，如果市場已經對美國的通膨動態感到擔憂，那麼22萬或更多的就業增長數據將引發衝擊波，失業率降至4.0%附近，或平均時薪增長超過0.4%也會產生類似影響。

在這種情況下，市場可能會試圖將聯準會今年最多降息25個基本點的預期納入定價，而且如果川普就職典禮後宣佈的政策被認為是激進的，那麼降息預期可能會完全消失。在這種情況下，歐元兌美元可能會測試1.0200的新低，美元兌日元可能會突破160，如果突破這些水平，將導致更大的後續波動。

整體而言，瑞銀的報告認為，當前市場更有可能在強勁數據的推動下，繼續推高美元，而不是在疲軟數據期間推動美元大幅下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財