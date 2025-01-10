強勢美元決戰關鍵！瑞銀：12月就業數字低於「此數字」將引發劇震

強勢美元決戰關鍵！瑞銀表示，若12月就業數字低於10萬人，將引發劇震。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元自去年11月5日，川普贏得大選來，上漲約5.39%，瑞銀表示，美元在大幅上漲後，面臨方向選擇，而週五（10日）非農就業數據將成為美元下一步走勢的關鍵催化劑，如果數據符合預期，美元短期內可能不會出現大幅波動，但是，若數據大幅偏離預期，就業低於10萬人，或者失業率上升到4.4%，則可能引發美元大幅波動。

外媒報導，美國勞工統計局10日將公佈去年12月的非農就業數據，根據市場估計，上月非農就業人數可能增加了16萬人，這一數據將比11月份的22.7萬增長有所下降，這將為勞動力市場繼續逐步放緩的說法火上澆油，在非農公佈前夕，金融市場保持謹慎，避險資產領漲，現貨黃金連3天上漲。

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而自川普當選來，漲勢犀利的美元，未來的走勢為何？瑞銀表示，今晚的非農就業報告，將是美元下一步走勢的關鍵催化劑。

瑞銀最新報告指出，要對美元造成足夠的衝擊，比如歐元兌美元測試1.0550，或美元兌日元測試155，需要就業增長數據低於10萬人，或者失業率至少上升到4.4%。

在這種情況下，市場基本上可以對支持今年至少兩次降息1碼的數據進行充分定價，3月份降息的可能性很大。

報告認為，即使在這種情況下，除非伴隨著股市的大幅震盪，否則美元即期匯率也不太可能在川普就職前出現大幅波動，原因是存在與政策宣佈相關的風險。

儘管市場對美元的預期存在分歧，但瑞銀看漲美元，認為川普的政策將為美元提供持續支撐，並可能引發美元的後續買盤情緒。

另一方面，如果市場已經對美國的通膨動態感到擔憂，那麼22萬或更多的就業增長數據將引發衝擊波，失業率降至4.0%附近，或平均時薪增長超過0.4%也會產生類似影響。

在這種情況下，市場可能會試圖將聯準會今年最多降息25個基本點的預期納入定價，而且如果川普就職典禮後宣佈的政策被認為是激進的，那麼降息預期可能會完全消失。在這種情況下，歐元兌美元可能會測試1.0200的新低，美元兌日元可能會突破160，如果突破這些水平，將導致更大的後續波動。

整體而言，瑞銀的報告認為，當前市場更有可能在強勁數據的推動下，繼續推高美元，而不是在疲軟數據期間推動美元大幅下跌。

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