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經濟新威脅！青年拒繳 中國養老金搖搖欲墜

2025/01/10 15:40

年輕人拒繳，中國養老金失去了急需的資金，前景岌岌可危。（路透資料照）年輕人拒繳，中國養老金失去了急需的資金，前景岌岌可危。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國緊張的養老金制度正面臨在10年內耗盡資金的風險，近期又迎來新威脅，中國國內開始出現愈來愈多年輕人拒繳，在經濟已經受到通貨緊縮風險，以及看不到盡頭的房地產危機衝擊下，養老金制度崩潰的潛在可能，成為中國面臨的下一個嚴峻挑戰。

《彭博》報導，中國一名22歲的高姓網紅近日受訪時表示，對於現在的年輕人而言，向中國的養老基金繳錢「沒有意義」，因為等到這1代年輕人退休時，養老金可能早已耗盡。這名網紅指出，每個月大約200美元（約新台幣6600元）的數字實際上是不算小的金額，大約會花掉自己薪水的5分之1，理論上來說，這是在為退休儲蓄，但實際上，只是在用自己的錢養活別人，那不如把這筆錢花在外食或是買東西犒賞自己。

有類似想法的中國青年近期正不斷增加，根據預估，現在有上千萬的年輕勞工，選擇退出中國的養老金計劃，在人口高齡化帶動養老金支出即將飆升之際，養老金制度失去了急需的資金。未來10年，中國每年將有超過2000萬名勞工退休，屢創新低的生育率代表著進入勞動市場、繳納養老基金的人數持續減少。如果政府沒有給予額外的支持，這個為4.6億勞工服務的系統其中1個主要支柱將在4年內首度面臨赤字。

由於中國經濟已受到通縮風險和房地產市場衰退的威脅，養老金制度崩潰將成為新的挑戰。無法確保養老金的前景，也可能進一步重創中國人民對共產黨的信心，同時也增加了民間動亂的風險，並阻礙經濟成長，因為勞工可能會選擇保留他們僅剩的積蓄。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員劉宗媛（Zongyuan Zoe Liu）表示，信心受損的情況進一步減低家庭的消費意願，這將增加政府的財政壓力，而中國政府財政在經濟放緩的情況下已經相當緊張。

北京實際上也注意到這一問題，去年9月份，政府採取了重大措施，將男性勞工退休年齡從60歲延後至63歲，女性勞工退休年齡從50歲延後至55歲，這是中國自1978年年以來首次改革，此舉引發社會大量的不滿。

雖然很難確定退出養老基金的確切數字，但根據《彭博》對智庫中國社會科學院（Chinese Academy of Social Sciences）數據的計算，預計有數千萬人暫停繳納養老金。《彭博》針對人力資源部的數據分析則顯示，2024年前10個月，兩項基本養老計劃的淨流入僅成長2.3％，來到5420億人民幣（約新台幣2.44兆元），低於前2年的兩位數成長；兩項計劃參與人數總計成長1.3％，僅2019年的一半。

勞工注資速度放緩，加劇了中國養老金的壓力，根據中國社會科學院表示，養老基金為中國城市4.6億勞工提供服務，其累積的儲蓄面臨迫在眉睫的赤字，即使有北京的支持，到2035年也可能會耗盡。外交關係委員會的劉宗媛則提到，如果不透過改革強化社會保險體系來解決這些問題，養老金赤字的挑戰可能會比預期的更嚴重。

儘管歐美許多國家也正應對人口老化問題，但很少有國家的人口趨勢項中國一樣令人擔憂。自2022年以來，中國人口一直在下降，雖然一胎化政策早在2016年結束，但仍根深蒂固，多數的中國父母無力養育多個孩子。聯合國預測，到2100年，中國人口可能銳減至現在的一半。與此同時，大量的勞工正處退休邊緣，到2035年，60歲以上的公民人數預計將突破4億人，超越美國和加拿大的人口總和，大約佔中國總人口的29％。

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