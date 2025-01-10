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中信金2024年獲利再破紀錄 全年大賺720億元、EPS3.64元

2025/01/10 14:20

中信金2024年獲利再破紀錄，全年大賺720億元、EPS3.64元，雙創歷史新高（業者提供）中信金2024年獲利再破紀錄，全年大賺720億元、EPS3.64元，雙創歷史新高（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（10）日公告2024年12月自結盈餘，累計全年合併稅後盈餘720.28億元、EP3.64元，雙創歷史新高。金控旗下的獲利雙引擎中國信託銀行及台灣人壽，累計全年稅後淨利，也分別達到494.24億元及214.74億元，分別創下歷年最高及次高紀錄。

中信金控表示，子公司中國信託銀行12月份稅後獲利43.64億元，累計全年稅後獲利494.24億元，較2023年同期成長20%，創歷年新高。

中信銀2024年存放款動能穩健，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入較2023年同期成長40%；信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較2023年同期成長28%，此外，衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動整體營收較2023年成長。

子公司台灣人壽雖12月投資處分較少，導致12月單月稅後淨損4.38億元。但因全年陸續處分股票及基金等資本利得，累計全年稅後獲利214.74億元，仍較2023年大增72%。

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