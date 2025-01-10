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超標！台積電2024年營收2.89兆元創新高 年增33.9％

2025/01/10 13:55

台積電2024年營收2.89兆元創新高，年增33.9%。（記者洪友芳攝）台積電2024年營收2.89兆元創新高，年增33.9%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（10）日公布2024年12月營收為2781.63億元，月增0.8%、年增57.8%，寫單月歷史次高；第四季營收8684.61億元，超越財測高標，季增14.32%、年增38.84%，創單季歷史新高；全年營收2兆8943億800萬元，年增33.9%，締造歷史新高紀錄，並超越財測年增近30%的目標。

受惠AI需求強勁，台積電上季法說會預估2024年第四季營收以美元計算為261億至269億元之間，季增11.06%至14.46%，以中位數估約季增12.76%，以1美元兑換新台幣32元的匯率為假設基準，營收換算新台幣為8352億元到8608億元，續超越上季7596.9億元，約季增9.93%至13.3%。

台積電今公告去年12月營收為2781.63億元，月增0.8%、年增57.8%，創單月歷史次高、同期新高，第四季營收8684.61億元，超越財測高標，季增14.32%、年增38.84%，以美元計為271.39億美元，也超越財測高標，並創單季營收歷史新高；全年營收2兆8943億800萬元，年增33.9%，締造歷史新高紀錄，並超越年增近30%目標。

台積電先前法說會也預估第四季毛利率將達57%-59%，營業利益率為46.5%-48.5%，有機會較上季毛利率達57.8%、營業利益率47.5%走高，全年營收以美元計約年增近30%，較先前預估24%-26%再度上修。

台積電預估，客戶對AI需求穩健，帶動先進製程3、5奈米產能利用率提高，去年AI GPU、加速晶片、CPU相關AI貢獻營收將年成長三倍，AI估計佔去年總營收達14-16%。

台積電預計下周四舉行法說會，外資法人推估，台積電2024年第四季毛利率上看59.5％，優於財測高標59％，每股稅後純益14.52元，若加上台積電去年前三季每股稅後純益30.8元，全年共計超過45元，單季與全年獲利都將創歷史新高。

由於去年第四季基期墊高，外資法人預估，台積電第一季營收將季減5%，全年營收受惠先進製程一家獨霸，估計將續達高成長，約年增25%。

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