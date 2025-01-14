LTN經濟通》通膨效應不可小覷 二戰伏筆竟是它？

惡性通膨間接促成了希特勒的納粹黨快速崛起，最終掌權，埋下第二次世界大戰的種子。（法新社）

一戰後加劇德國通膨 埋下二戰前因

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即將上任美國總統的川普，其新關稅計畫可能會比2017年至2021年的首任任期更加激進，這讓外界不禁憂心，此事將導致更高的通貨膨脹，並削弱美國的經濟成長，而在經濟學上，失控的通膨被稱作惡性通膨（Hyperinflation），其最具代表性的事件，莫過於1921年至1923年間威瑪共和國時期的德國，當時其背負巨額的一戰戰爭賠款，德國馬克匯率在賠款支出和資本外逃下狂貶，進一步讓通膨如乘著火箭般飆升，最終走上嚴重的惡性通膨之路，更埋下了二戰的種子。

在1914年一戰爆發時，各主要國家就逐漸停止貨幣與黃金的兌換，導致金本位制（Gold standard）一度暫停，當時的德意志帝國也不例外，值得注意的是，當時的德國貨幣「馬克」是金本位，因此又被稱作「金馬克」。不過德意志帝國在第一次世界大戰戰敗後崩潰，德國在1918年至1933年期間進入共和憲政政體，這段期間的德國也被稱作「威瑪共和國」（Weimar Republic）。

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儘管德意志帝國通過舉債方式為戰爭提供資金，累積大量債務，使馬克的匯率出現貶值跡象，從1914年的1美元4.2馬克，貶至1918年的1美元兌7.9馬克，不過德意志帝國並不擔心，因為它們確信戰爭將是短暫的，而且只要打贏就能向戰敗國索賠，藉此還清債務，類似1870年普法戰爭，普魯士打敗法國後拿到法國賠款那樣。

但沒想到戰爭漫長，且德意志帝國還戰敗了，新生的威瑪共和國受到《凡爾賽條約》的約束，不僅背負著無力承擔的巨額戰爭債務，還必須支付包含現金和煤炭、木材等實物在內的龐大賠款，這使得威瑪共和國面臨巨大的財政壓力。

一戰結束後，馬克繼續貶值，1919年《凡爾賽條約》簽約，同年年底馬克匯率已經貶至1美元兌48馬克，到了1921年時，倫敦付款時間表確定，德國必須支付1320億馬克，這約等於4.7萬噸黃金，並將其分為A、B和C共3類債券，其中500億馬克分配到A和B類債券，必須每季支付，剩餘了820億馬克則是C類債券，可以直到德國有能力後再做兌現。

1919年《凡爾賽條約》簽約，標誌著第一次世界大戰結束。（美聯社）

德國大量印鈔 馬克匯率重貶

1921年上半年，馬克匯率相對穩定在1美元兌90馬克左右，而且由於一戰主要集中在西方戰線，德國的工業基礎設施大多保存完好，當時的經濟狀況優於鄰國法國和比利時。然而從1921年下半年開始，德國卻大量印鈔購買外匯，進一步引發了馬克的急劇貶值，儘管德國官員聲稱，此舉是為了支付賠款，但英國和法國專家聲稱，德國此舉目的是在破壞貨幣穩定，故意煽動通貨膨脹，藉此逃避賠款。

另外一些學者認為，部分原因與德國著名工業區魯爾（Ruhr）被佔領有關，由於德國未能及時償還賠款，法國與比利時在1922年初出兵，占領了魯爾，希望藉此拿到實物賠償，結果卻迎來了德國當局的消極抵抗策略，魯爾當地工人與官方機構不和入侵者進行合作，相當於大罷工，這些待在家裡的工人由德國政府支付其薪資，進一步加劇了通膨惡化。

無論馬克貶值的原因是什麼，在德國央行無限量的印鈔的操作下，德國無疑踏上了通往惡性通膨的道路，馬克匯率大幅度貶值，在1922年上半年時，還有1美元兌320馬克，但1922年12月則來到了1美元兌7400馬克，到了1923年11月，已經變成1美元兌4.21兆馬克。

德國通貨膨脹在1922年末起迅速加快，商品價格急速上漲，柏林一條麵包的價格，在1922年12月為163馬克，但1923年11月已經變成2010億馬克。生活成本指數 （Cost of Living Index）也從1922年6月的41，狂飆至同年12月的685，漲幅將近17倍。

在1923年惡性通貨膨脹期間，德國馬克紙鈔的實際價值，變得比壁紙還要便宜，導致它們被當作壁紙使用。（圖擷取自維基共享資源。Attribution: Bundesarchiv, Bild 102-00104 / Pahl, Georg / CC-BY-SA 3.0）

德國馬克變無用紙張 被拿來升火

當時一些德國人的經歷，在如今看來十分荒謬，舉例來說，有人到一家咖啡廳喝咖啡，一杯咖啡要價5000馬克，他在咖啡廳待了約1小時，然後起身結帳，結果咖啡價格已漲到8000馬克。另外還有2名婦女推著一手推車的馬克鈔票去購物，到商店後她們放下手推車，想看看有什麼可以買的，結果過了一會，當她們回頭時，手推車竟然被偷走不見了，但竊賊卻分文不取，手推車裡面的馬克鈔票都被遺棄在原地，後世就以「手推車通膨」來形容德國時期的難困情境。

到了後來，馬克現鈔等同無用的紙張，不只被拿來當作壁紙、小孩的玩具，甚至到了冬天，整疊的鈔票被當作火種丟進爐子，只因為用鈔票生火比用報紙生火還要便宜。

為了解決這場危機，德國先後採行了5大政策抑制通膨，包括重整賠款賠款，發行新貨幣「地租馬克」（Rentenmark） 和「帝國馬克」（Reichsmark），對可印製的鈔票設下限制，終結債務貨幣化，並縮減預算赤字。威瑪共和時期的惡性通膨，到了1924年危機已幾乎消散，德國經濟進入短暫復甦期。直到1929年開始的全球經濟大蕭條來臨，才再次受到衝擊。

惡性通膨除了讓德國人民在經濟上受苦之外，也促使德國右翼主義份子及左翼民粹主義勢力快速崛起，最終希特勒的納粹黨掌權，埋下第二次世界大戰的種子。

1923年10月成堆的馬克紙鈔擺放在德意志帝國銀行內。此圖由德國聯邦檔案館收藏。（圖擷取自維基共享資源。Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-R1215-506 / CC-BY-SA 3.0）

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