美股拉警報！高盛警告：3隻灰犀牛蠢蠢欲動

高盛警告，美股將面臨2024年美股大漲逾2成、美股市值過高與市場集中度太高等一系列風險（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在連2年繳出亮麗佳績，展望2025年，高盛警告，美股將面臨一系列風險，如2024年美股大漲逾2成、美股市值過高與市場集中度太高，隨著這3隻灰犀牛蠢蠢欲動下，美股在今年的某個時候，將出現大幅下跌的可能性。

外媒報導，回首剛剛過去的2024年，美股市場可謂風光無限，標普500指數大漲約23%，但在瘋狂的上漲過後，危機也開始顯現。

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高盛週四在給客戶的1份報告中提出警告稱，美股2025年將面臨一系列風險，這些風險加大了市場在今年某個時候大幅下跌的可能性。

高盛表示，儘管人們對今年降息，和美國經濟軟著陸的前景，持樂觀態度，但股市下跌的風險正在增加，尤其是美股大漲逾2成、美股本益比過高與市場集中度太高3大風險已蠢蠢欲動。

首先在美股2024年大幅上漲方面，高盛策略師表示，美股目前看起來「定價完美」，可能不需要太多利空，就會令投資者失望。

策略師進一步說明，2024年標普500指數連續第2年創下逾20%的漲幅，創自1928年以來最好的漲幅之一，雖然，我們預計美股今年全年將進一步上漲，主要是受企業盈利推動，但它們卻越來越容易受到債券殖利率進一步上漲，和經濟數據或企業盈利增長令人失望所驅動的回調影響。

其次，美股市值過高，高盛策略師指出，這降低了未來1年出現高回報的可能性。

高盛的分析顯示，去年股市上漲的很大一部分原因是市值不斷上升，在標普500指數的493家成分股公司中（不包括市場上排名前7大科技股），市值上升佔所有回報的近一半。

由於美股市值處於20年來的高峰，即使我們排除最大的科技公司，情況依然如此。高盛表示，美股近幾個月的表現加上高市值，意味著股市回報率將低於2024年。

而更高的市值也讓人們注意到股市與利率預期之間的脫節，近幾個月來，由於交易員預期利率將在更長時間內走高，債券殖利率持續攀升，不過，這並沒有阻礙股價走高，標普500指數在過去6個月裡上漲了6%。

然而，股價在債券殖利率上漲的情況下，仍在上漲，這導致股市的風險溢價進一步下降，如果債券殖利率進一步上漲，股市幾乎沒有緩衝空間。

最後則是市場集中度高，增加投資組合風險，高盛表示，美股回報一直高度集中在一小部分市場，這使得投資者更有可能對這些領域的利空做出強烈反應。

2024年光輝達、蘋果、亞馬遜、Google和博通就佔標普500指數總回報的46%，根據高盛的分析，美股「七巨頭」2024年的收益增幅預計將達到33%左右，但標普500指數中其它成分股的收益增幅預計僅為3%。

高盛警告，市場過於集中，加劇了美股在面對令人失望的業績增長時的脆弱性。

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