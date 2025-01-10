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融創中國遭聲請清算 股價狂瀉近3成

2025/01/10 12:55

融創中國遭聲請清算 股價狂瀉近3成融創中國遭聲請清算，週五（10日）早盤股價一度暴跌近30％。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大型房企融創中國傳出在香港收到清算呈請，成為中國史無前例的房地產危機當中，最新1家面臨清算的房企，週五（10日）港股早盤融創中國股價暴跌近30％。

綜合媒體報導，香港司法機構網站昨（9）日晚間公告，中國信達（香港）資產管理已在香港對融創中國提出清算呈請，這起案件將在3月19日舉行聆訊。週五早盤，融創中國在港股交易的價格暴跌29.7％，一度低見1.23港元。截至午休時間，融創中國跌21.1％，暫報1.38港元。

根據公告，融創房地產在2024年11月新增到期未償借款本金32.36億人民幣（約新台幣145.87億元），截至2024年11月30日，到期未償借款本金爲1155億人民幣（約新台幣5206.74億元）。其中，銀行逾期貸款234.15億人民幣（約新台幣1055.54億元），非銀行金融機構逾期貸款741.09億人民幣（約新台幣3340.83億元），其他有息逾期債務178.60億人民幣（約新台幣805.12億元）。

北京在去年推出一系列措施，試圖重振對經濟至關重要的房地產業，但隨著房企暴雷風險再起，顯示出當局的措施對購屋者對中國的信心影響甚微。知情人士本週向《路透》表示，融創中國已通知部份債權人，可能無法在9月的離岸債券到期期限前償債，這是融創中國2023年完成首輪債務重組的一部份。

融創中國在2021年爆發債務危機之前，曾是中國銷售額最高的開發商之一，在2022年曾一度面臨清算，但在2023年被撤回，同（2023）年完成90億美元（約新台幣2970.45億元）的離岸債券重組。

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