LTN經濟通》中國是邪霸？想用水源掐死印度

中國將建造一座規模是三峽3倍的西藏大壩。（美聯）

全世界最大的水力發電項目 雅魯藏布江被批「武器化」

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期，中國正式批准在雅魯藏布江（Yarlung Tsangpo）興建「西藏大壩」（水力發電廠），預計每年發電量可達3000億度，足以為300億中國居民提供電力，顯示出雅魯藏布江的水電開發潛力十分巨大。

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中國官媒指出，預計西藏大壩的建設成本將超過三峽大壩的2542億元人民幣，成為中國歷史上最昂貴的水電工程之一。該項目將刺激與水電相關的工程、製造等產業，並為西藏創造數以萬計的就業機會，推動該地區的經濟發展。

據報導，雅魯藏布江流經3國，中國作為上游區，具有位置優勢，反倒是下游的印度和孟加拉，因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國未來會透過建設基礎設施，有意地阻止水流向下游。

一些分析人士認為，中國正在利用其對水流的影響力作為武器，以贏得下游東南亞國家在其他議題上的讓步。一旦西藏大壩建置成功，這些國家恐面臨被中國「用水掐喉」。

美國《外交家》雜誌指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，印度就會吃虧，示警印度要發聲並對中國提出反抗。

旅美時事評論員唐靖遠表示，實際上中國是把印度視為一個強勁的競爭對手，透過修築西藏大壩，就控制了印度用水，相當於掐住了印度的咽喉，讓中國在地緣競爭領域，對印度擁有了某種優勢。

雅魯藏布江是世界上海拔最高的河流，水電開發潛力十分巨大。（新華社）

中國掐緊水資源 掌握「亞洲水文」的主導力量

自1951年北京正式控制西藏後，獲得主要河流系統的控制權，進而掌握「亞洲水文」的主導力量。專家指出，西藏大壩項目進一步證明了，中國長期以來企圖控制青藏高原水域的努力，該水域為二十多億人口提供水源。

中國當局認為，雅魯藏布江具有海拔高、河流水量充沛、水道長、落差大等特性，曾多次對雅魯藏布江進行水電開發調查。

水電專家稱，雅魯藏布江是世界上海拔最高的河流，如果對河流進行截彎取直，就可使流量2000立方公尺/秒的河流，形成2800公尺的落差，可供50吉瓦的水電站每年發電3000億千瓦時，預計每年可為西藏自治區帶來超過人民幣200億元的財政收入。

雅魯藏布江發源喜馬拉雅山，全長約2900公里，流域面積24.048萬平方千米，流出國境處的年徑流量為1400億立方米、僅次於長江、珠江。

雅魯藏布江流入印度後，被稱為布拉馬普特拉河，進入孟加拉後被稱為亞穆納河，這裡已經是雅魯藏布江的最下游，但水流量仍是很龐大，相當於11條黃河的年徑流量、約長江年徑流量的三分之二。

印度有高達6億國民，天天憂心無水可用。（歐新社檔案照）

缺水問題嚴重 印度「被水掐喉」

印度國土廣泛，境內雖有分布廣泛的河流系統，但能用的水資源主要分佈在恆河及布拉馬普特拉河這2流域附近，恆河汙染嚴重，其他河流也多半呈現枯竭，加上印度人民超抽地下水，導致印度能利用的水資源僅剩下20%，印度各州為了爭奪水資源的共享問題，持續爆發衝突。

專家指出，印度嚴重缺水未解的問題，讓布拉馬普特拉河水更顯其重要性。印度不但對西藏大壩建設持強力反對，也聲稱「印度是擁有該水域使用權的下游國家」。

《今日印度》曾在2023年時，利用Google衛星探測雅魯藏布江的水利建設情況，驚訝地發現雅魯藏布江上已經有8座新的大壩，其儲水超過6億立方米，其中最寬的大壩達到400米，大壩前後的水位落差達到150米。

現今中國又將在雅魯藏布江大峽谷打造一個超級大水壩，大壩前後落差約6500英尺，要完成該工程，需在堅固的岩石山中鑽探四到六條12英里長的隧道，但這裡地震、山崩等極為常見，地質將受強力破獲。

此外，倘若中國利用大壩控制雅魯藏布江的水流，不讓其往下游；印媒預估，不用一個星期的時間，印度全國的河流都將乾涸。另一方面，若是中國突然開放所有的大壩，或因天災因素導致大壩潰堤，下游印度低窪地就會被淹沒，數百萬的居民生命堪憂。

據報導，在2020年時，印度因採取錯誤的邊境政策，同時與巴基斯坦、尼泊爾等國交惡，最終導致了尼泊爾突然打開了其上游的水壩，每秒10萬立方英尺的水傾瀉而下，造成了印度北方邦巴赫萊奇地區的61個村莊遭遇橫禍，150萬居民正常生活受到了影響。

中國在湄公河上建造水壩，已改變了水流並阻擋沉積物，影響下游數百萬人生計。（擷取自網路）

湄公河上游建水壩 泰國漁村變鬼城

據報導，印度河、恆河、雅魯藏布江、伊洛瓦底江、薩爾溫江與湄公河，這些河流均發源於中國西藏自治區，之後流入巴基斯坦、印度、孟加拉、緬甸、寮國與越南。

因此，每當北京試圖在南亞或東南亞主要水源的上游，也就是發源於西藏高原的河流新建大水壩時，包含印度在內等南方鄰國都會感到不安。

而自1995年以來，中國在湄公河（中國稱瀾滄江）上建造了12座巨型水壩，，其中有5座高度均超過100公尺，是巨型水壩。此外，中國還在流入湄公河的支流上建造了至少95座水力發電廠大壩。

這些中國水壩導致緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南的水位在沒有事先通知的情況下大幅波動，導致下游數百萬人生計受影響。

據報導，2020年12月下旬，中國將雲南省景洪市附近一座測試設備的大壩的排水量，從每秒1904立方米減少到每秒1000立方米，這導致泰國清盛（湄公河與寮國的邊界）的水位下降了一公尺。當時中國花了近一週的時間才通知下游國家這項舉措，導致這些下游國家沒有足夠的時間做好準備，引發航運和商業中斷。

泰國清孔居民指出，中國湄公河大壩已將他們的漁村變成「鬼城」，當湄公河水位在旱季減少，不但水稻種植至關重要的沉積物減少，連河草、漁獲量也大幅降低，導致這些沿岸居民的收入僅剩原先的三分之一左右。

現今中國持續計劃開展數十個項目，並為湄公河下游流域的其他項目提供融資。

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